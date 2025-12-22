https://1prime.ru/20251222/inflyatsiya-865790236.html
Эксперт предположила, какой будет инфляция в России в 2026 году
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 4,5% против отметки вблизи 6% в этом году, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "По итогам этого года мы ждем инфляцию на уровне чуть ниже 6%, а концу 2026 года есть шанс увидеть 4,5%", - отмечает она. Годовая инфляция, по оценке Банка России на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года регулятор ожидает ниже 6%.
