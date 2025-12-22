https://1prime.ru/20251222/inflyatsiya-865790236.html

Эксперт предположила, какой будет инфляция в России в 2026 году

Эксперт предположила, какой будет инфляция в России в 2026 году - 22.12.2025, ПРАЙМ

Эксперт предположила, какой будет инфляция в России в 2026 году

Инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 4,5% против отметки вблизи 6% в этом году, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T08:15+0300

2025-12-22T08:15+0300

2025-12-22T08:24+0300

экономика

инфляция

эксперт ра

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83331/85/833318510_0:70:3078:1801_1920x0_80_0_0_1d1b5649d32cfad1d06f42abfe131788.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 4,5% против отметки вблизи 6% в этом году, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "По итогам этого года мы ждем инфляцию на уровне чуть ниже 6%, а концу 2026 года есть шанс увидеть 4,5%", - отмечает она. Годовая инфляция, по оценке Банка России на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года регулятор ожидает ниже 6%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция, эксперт ра, россия