Эксперт предположила, какой будет инфляция в России в 2026 году
Эксперт предположила, какой будет инфляция в России в 2026 году
2025-12-22T08:15+0300
2025-12-22T08:24+0300
экономика
инфляция
эксперт ра
россия
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 4,5% против отметки вблизи 6% в этом году, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "По итогам этого года мы ждем инфляцию на уровне чуть ниже 6%, а концу 2026 года есть шанс увидеть 4,5%", - отмечает она. Годовая инфляция, по оценке Банка России на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года регулятор ожидает ниже 6%.
инфляция, эксперт ра, россия
Экономика, инфляция, Эксперт РА, РОССИЯ
08:15 22.12.2025 (обновлено: 08:24 22.12.2025)
 
Эксперт предположила, какой будет инфляция в России в 2026 году

Глава "Эксперт РА" Чекурова: инфляция в России в 2026 году замедлится до 4,5%

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 4,5% против отметки вблизи 6% в этом году, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"По итогам этого года мы ждем инфляцию на уровне чуть ниже 6%, а концу 2026 года есть шанс увидеть 4,5%", - отмечает она.
Годовая инфляция, по оценке Банка России на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года регулятор ожидает ниже 6%.
 
ЭкономикаинфляцияЭксперт РАРОССИЯ
 
 
