Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"КамАЗ" по итогам года планирует занять треть российского рынка грузовиков - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/kamaz-865802344.html
"КамАЗ" по итогам года планирует занять треть российского рынка грузовиков
"КамАЗ" по итогам года планирует занять треть российского рынка грузовиков - 22.12.2025, ПРАЙМ
"КамАЗ" по итогам года планирует занять треть российского рынка грузовиков
Крупнейший российский производитель грузовой техники "КамАЗ" по итогам 2025 года, несмотря на ожидаемое снижение своих продаж на 20%, планирует занять 33%... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T13:49+0300
2025-12-22T13:49+0300
экономика
бизнес
россия
промышленность
рф
сергей когогин
камаз
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324567_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_224ea6139fc126e38b86a1eac6222ffe.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель грузовой техники "КамАЗ" по итогам 2025 года, несмотря на ожидаемое снижение своих продаж на 20%, планирует занять 33% российского рынка грузовиков массой свыше 14 тонн, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин. &quot;КамАЗ&quot;, благодаря своевременно принятым менеджментом компании антикризисным мерам, чувствует себя гораздо лучше рынка. Мы ожидаем снижения наших продаж только примерно на 20%. К декабрю наша доля достигла 32%. К концу года, думаю, будет 33%&quot;, - сказал он в интервью корпоративной газете &quot;Вести КамАЗа&quot;.Топ-менеджер подчеркнул, что доля отечественной техники растет за счет магистральных тягачей, тяжелых самосвалов и спецтехники последнего поколения К5, хотя и классические грузовики К3 остаются "стабильной базой". В целом рынок РФ, по прогнозу Когогина, снизится в текущем году более чем на половину, а продажи иностранной техники упадут на 60-70%. В количественном выражении продажи составят 52-55 тысяч грузовиков и в 2026 году "этот сценарий, вероятно, повторится", отметил глава "КамАЗа".
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324567_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_c864403d2928a0052e16f85d09a0f9ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, рф, сергей когогин, камаз, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Сергей Когогин, Камаз, Авто
13:49 22.12.2025
 
"КамАЗ" по итогам года планирует занять треть российского рынка грузовиков

Когогин: "КамАЗ" по итогам 2025 года планирует занять 33% российского рынка грузовиков

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые грузовые автомобили KAMAZ
Новые грузовые автомобили KAMAZ - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Новые грузовые автомобили KAMAZ. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель грузовой техники "КамАЗ" по итогам 2025 года, несмотря на ожидаемое снижение своих продаж на 20%, планирует занять 33% российского рынка грузовиков массой свыше 14 тонн, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин.

"КамАЗ", благодаря своевременно принятым менеджментом компании антикризисным мерам, чувствует себя гораздо лучше рынка. Мы ожидаем снижения наших продаж только примерно на 20%. К декабрю наша доля достигла 32%. К концу года, думаю, будет 33%", - сказал он в интервью корпоративной газете "Вести КамАЗа".

Топ-менеджер подчеркнул, что доля отечественной техники растет за счет магистральных тягачей, тяжелых самосвалов и спецтехники последнего поколения К5, хотя и классические грузовики К3 остаются "стабильной базой".
В целом рынок РФ, по прогнозу Когогина, снизится в текущем году более чем на половину, а продажи иностранной техники упадут на 60-70%. В количественном выражении продажи составят 52-55 тысяч грузовиков и в 2026 году "этот сценарий, вероятно, повторится", отметил глава "КамАЗа".
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПромышленностьРФСергей КогогинКамазАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала