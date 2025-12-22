https://1prime.ru/20251222/kamaz-865802344.html

"КамАЗ" по итогам года планирует занять треть российского рынка грузовиков

"КамАЗ" по итогам года планирует занять треть российского рынка грузовиков - 22.12.2025, ПРАЙМ

"КамАЗ" по итогам года планирует занять треть российского рынка грузовиков

Крупнейший российский производитель грузовой техники "КамАЗ" по итогам 2025 года, несмотря на ожидаемое снижение своих продаж на 20%, планирует занять 33%... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T13:49+0300

2025-12-22T13:49+0300

2025-12-22T13:49+0300

экономика

бизнес

россия

промышленность

рф

сергей когогин

камаз

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324567_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_224ea6139fc126e38b86a1eac6222ffe.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель грузовой техники "КамАЗ" по итогам 2025 года, несмотря на ожидаемое снижение своих продаж на 20%, планирует занять 33% российского рынка грузовиков массой свыше 14 тонн, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин. "КамАЗ", благодаря своевременно принятым менеджментом компании антикризисным мерам, чувствует себя гораздо лучше рынка. Мы ожидаем снижения наших продаж только примерно на 20%. К декабрю наша доля достигла 32%. К концу года, думаю, будет 33%", - сказал он в интервью корпоративной газете "Вести КамАЗа".Топ-менеджер подчеркнул, что доля отечественной техники растет за счет магистральных тягачей, тяжелых самосвалов и спецтехники последнего поколения К5, хотя и классические грузовики К3 остаются "стабильной базой". В целом рынок РФ, по прогнозу Когогина, снизится в текущем году более чем на половину, а продажи иностранной техники упадут на 60-70%. В количественном выражении продажи составят 52-55 тысяч грузовиков и в 2026 году "этот сценарий, вероятно, повторится", отметил глава "КамАЗа".

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, рф, сергей когогин, камаз, авто