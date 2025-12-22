https://1prime.ru/20251222/kamaz-865802344.html
"КамАЗ" по итогам года планирует занять треть российского рынка грузовиков
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель грузовой техники "КамАЗ" по итогам 2025 года, несмотря на ожидаемое снижение своих продаж на 20%, планирует занять 33% российского рынка грузовиков массой свыше 14 тонн, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин. "КамАЗ", благодаря своевременно принятым менеджментом компании антикризисным мерам, чувствует себя гораздо лучше рынка. Мы ожидаем снижения наших продаж только примерно на 20%. К декабрю наша доля достигла 32%. К концу года, думаю, будет 33%", - сказал он в интервью корпоративной газете "Вести КамАЗа".Топ-менеджер подчеркнул, что доля отечественной техники растет за счет магистральных тягачей, тяжелых самосвалов и спецтехники последнего поколения К5, хотя и классические грузовики К3 остаются "стабильной базой". В целом рынок РФ, по прогнозу Когогина, снизится в текущем году более чем на половину, а продажи иностранной техники упадут на 60-70%. В количественном выражении продажи составят 52-55 тысяч грузовиков и в 2026 году "этот сценарий, вероятно, повторится", отметил глава "КамАЗа".
