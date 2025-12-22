https://1prime.ru/20251222/kitaj-865789135.html

Китай начал эксплуатацию первого в мире интеллектуального танкера

2025-12-22

ПЕКИН, 22 дек - ПРАЙМ. КНР начала эксплуатацию первого в мире интеллектуального сверхбольшого танкера для перевозки нефти, работающего на метаноле, судно способно перевозить более двух миллионов баррелей сырой нефти, передает в понедельник Центральное телевидение Китая. "22 декабря в Даляне, провинция Ляонин, был успешно сдан в эксплуатацию первый в мире интеллектуальный сверхбольшой танкер Кайто для перевозки сырой нефти, работающий на метаноле", - говорится в сообщении. "Кайто", как отмечает телеканал, был самостоятельно спроектирован и построен Китаем, государственным предприятием Dalian Shipbuilding Industry Co Ltd (CSSC DSIC). Длина танкера составляет около 333 метров, он способен перевозить около 2,1 миллиона баррелей сырой нефти. "Кайто", как сообщает телеканал, отличается низким уровнем выбросов и интеллектуальными возможностями управления, в будущем танкер, в частности, будет обслуживать маршрут до Ближнего Востока Судно использует двухтопливный двигатель на метаноле, по сравнению с использованием обычного топлива, выбросы углекислого газа сокращаются на 92%. Кроме того, "Кайто" оснащено интеллектуальной судовой платформой, интеллектуальной системой управления жидкими грузами и интеллектуальной системой эксплуатации и технического обслуживания машинного отделения, что, по словам телеканала, значительно повышает экономичность, эффективность и безопасность эксплуатации судна.

2025

