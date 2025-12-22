https://1prime.ru/20251222/kollektory-865789305.html

Правкомиссия поддержала инициативу Госдумы о работе коллекторов

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности концептуально поддержала предложение запретить в РФ деятельность коллекторских компаний, учредителями которых являются иностранные инвесторы из недружественных стран, необходимое условие - установление более четких критериев определения связи таких организаций с государствами из недружественного списка, следует из официального отзыва на соответствующий законопроект. Ранее с подобной инициативой выступили депутаты Госдумы. "Законопроектом предусматривается запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности для профессиональных коллекторских организаций - российских юридических лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия", - говорится в официальном отзыве комиссии, с которым ознакомилось РИА Новости. В документе указано, что реализация положений законопроекта позволит ограничить вывод доходов, получаемых указанными организациями, за рубеж. А также защитит от возможной утечки со стороны профессиональных коллекторских организаций персональных данных граждан РФ или от использования таких данных в неправомерных целях резидентами иностранных государств, которые совершают в отношении РФ недружественные действия. "Принятие федерального закона предоставит уполномоченному органу - ФССП России - широкую свободу усмотрения при решении вопроса о допущении к осуществлению деятельности по возврату просроченной задолженности. В связи с этим в законопроекте следует предусмотреть более четкие критерии определения связи профессиональных коллекторских организаций с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия", - отмечается в отзыве. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - указано в документе.

