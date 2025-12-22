https://1prime.ru/20251222/kurs-865792933.html
Курс юаня в начале торгов снизился до 11,26 рубля
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты на открытии торгов падал до 11,26 рубля, однако затем сбавил темпы снижения, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,28 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,28 рубля.