Курс юаня в начале торгов снизился до 11,26 рубля

Курс юаня в начале торгов снизился до 11,26 рубля - 22.12.2025, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов снизился до 11,26 рубля

Курс китайской валюты на открытии торгов падал до 11,26 рубля, однако затем сбавил темпы снижения, следует из данных Московской биржи. | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T10:16+0300

2025-12-22T10:16+0300

2025-12-22T10:30+0300

китайский юань

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты на открытии торгов падал до 11,26 рубля, однако затем сбавил темпы снижения, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,28 рубля.

рынок, торги