Лизинговые компании создают спеццентры для изъятой техники

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Российские лизинговые компании на фоне высоких объемов изъятой техники на рынке создают и развивают специализированные центры и хабы в крупных городах страны для реализации многотысячных стоков, сообщили РИА Новости участники рынка. Управляющий директор ГК "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов отметил, что в текущем году на рынке сформировался значительный объём изъятой техники - порядка 50 тысяч единиц, что стало для отрасли системным вызовом. Стоки лизинговых компаний - это изъятая техника, которая находится на балансе лизингодателей. "Без выстроенной инфраструктуры такой сток быстро превращается в источник потерь как для компаний, так и для рынка в целом. В ответ на это мы в течение года сфокусировались на создании прозрачной и управляемой модели работы с имуществом - от цифровизации процессов сбора и сток-менеджмента до запуска специализированных хабов", - объяснил топ-менеджер. По его словам, уже открытые площадки в Москве и Санкт-Петербурге позволяют централизованно проводить диагностику, предпродажную подготовку и ремаркетинг техники, обеспечивая её сохранность и ликвидность. "В дальнейшем мы планируем масштабировать эту модель в ключевых региональных центрах, в том числе в Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре", - добавил Агаджанов. Как рассказали в "Европлане", у компании есть крупный центр в Москве, где выставлены авто на продажу. "Европлан превратил проблему изъятого имущества в бизнес-направление: онлайн-маркетплейс плюс собственный центр в Москве. Предпродажная подготовка увеличивает остаточную стоимость автомобилей на 15–25%, сейчас в стоке компании менее пяти тысяч авто, доступных для покупки клиентам и партнерам. Компания продает в среднем по 1 тыс авто в месяц", - сообщили в пресс-службе. Руководитель отдела по реализации изъятого имущества группы компаний "Флит" (входит в Инсайт Лизинг) Артем Збойков считает, что идея создания хабов для реализации стоков при многотысячном объёме такой техники – это логичный шаг к систематизации процесса, но у компании подход несколько иной. "Мы работаем с меньшим, но более диверсифицированным стоком – около трехсот единиц по всей стране. В планах на следующий год у нас тоже есть концепция концентрации техники, но в другом формате. Мы рассматриваем сотрудничество со специализированными площадками, которые возьмут на себя хранение, предпродажную подготовку и демонстрацию. При этом все коммуникации с клиентами и заключение сделок останутся под нашим контролем", - объяснил Збойков. Например, говорит он, сельхозтехнику и оборудование компания уже размещает у профильных дилеров, которые хорошо знают и предмет лизинга, и клиентов. "Нам важно достижение справедливой рыночной цены при разумных затратах на подготовку. Сейчас движемся в сторону более структурированной модели, но с акцентом на партнерские решения и точечную работу", - сказал Збойков. Агаджанов сообщил, что благодаря новому комплексному подходу сейчас компания продает уже больше, чем изымает. "Всего за год мы реализуем около 10 тыс единиц изъятой техники. По итогам года мы стали лидером в продажах техники с пробегом. Доля такой техники в продажах Альфа-Лизинга выросла с 14 до 31%, причем 70% отправляется в повторный лизинг", - заключил он.

