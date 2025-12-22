Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лизинговые компании создают спеццентры для изъятой техники - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251222/lizing-865805758.html
Лизинговые компании создают спеццентры для изъятой техники
Лизинговые компании создают спеццентры для изъятой техники - 22.12.2025, ПРАЙМ
Лизинговые компании создают спеццентры для изъятой техники
Российские лизинговые компании на фоне высоких объемов изъятой техники на рынке создают и развивают специализированные центры и хабы в крупных городах страны... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T15:09+0300
2025-12-22T15:09+0300
бизнес
финансы
россия
москва
санкт-петербург
екатеринбург
альфа-лизинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864847326_191:0:3832:2048_1920x0_80_0_0_4edccaa056ddb56bf58749d2d018ffd2.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Российские лизинговые компании на фоне высоких объемов изъятой техники на рынке создают и развивают специализированные центры и хабы в крупных городах страны для реализации многотысячных стоков, сообщили РИА Новости участники рынка. Управляющий директор ГК "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов отметил, что в текущем году на рынке сформировался значительный объём изъятой техники - порядка 50 тысяч единиц, что стало для отрасли системным вызовом. Стоки лизинговых компаний - это изъятая техника, которая находится на балансе лизингодателей. "Без выстроенной инфраструктуры такой сток быстро превращается в источник потерь как для компаний, так и для рынка в целом. В ответ на это мы в течение года сфокусировались на создании прозрачной и управляемой модели работы с имуществом - от цифровизации процессов сбора и сток-менеджмента до запуска специализированных хабов", - объяснил топ-менеджер. По его словам, уже открытые площадки в Москве и Санкт-Петербурге позволяют централизованно проводить диагностику, предпродажную подготовку и ремаркетинг техники, обеспечивая её сохранность и ликвидность. "В дальнейшем мы планируем масштабировать эту модель в ключевых региональных центрах, в том числе в Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре", - добавил Агаджанов. Как рассказали в "Европлане", у компании есть крупный центр в Москве, где выставлены авто на продажу. "Европлан превратил проблему изъятого имущества в бизнес-направление: онлайн-маркетплейс плюс собственный центр в Москве. Предпродажная подготовка увеличивает остаточную стоимость автомобилей на 15–25%, сейчас в стоке компании менее пяти тысяч авто, доступных для покупки клиентам и партнерам. Компания продает в среднем по 1 тыс авто в месяц", - сообщили в пресс-службе. Руководитель отдела по реализации изъятого имущества группы компаний "Флит" (входит в Инсайт Лизинг) Артем Збойков считает, что идея создания хабов для реализации стоков при многотысячном объёме такой техники – это логичный шаг к систематизации процесса, но у компании подход несколько иной. "Мы работаем с меньшим, но более диверсифицированным стоком – около трехсот единиц по всей стране. В планах на следующий год у нас тоже есть концепция концентрации техники, но в другом формате. Мы рассматриваем сотрудничество со специализированными площадками, которые возьмут на себя хранение, предпродажную подготовку и демонстрацию. При этом все коммуникации с клиентами и заключение сделок останутся под нашим контролем", - объяснил Збойков. Например, говорит он, сельхозтехнику и оборудование компания уже размещает у профильных дилеров, которые хорошо знают и предмет лизинга, и клиентов. "Нам важно достижение справедливой рыночной цены при разумных затратах на подготовку. Сейчас движемся в сторону более структурированной модели, но с акцентом на партнерские решения и точечную работу", - сказал Збойков. Агаджанов сообщил, что благодаря новому комплексному подходу сейчас компания продает уже больше, чем изымает. "Всего за год мы реализуем около 10 тыс единиц изъятой техники. По итогам года мы стали лидером в продажах техники с пробегом. Доля такой техники в продажах Альфа-Лизинга выросла с 14 до 31%, причем 70% отправляется в повторный лизинг", - заключил он.
https://1prime.ru/20251217/pravitelstvo-865629868.html
https://1prime.ru/20251125/rynok--864930387.html
москва
санкт-петербург
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864847326_646:0:3377:2048_1920x0_80_0_0_24f7ca37b323f88a2807c1c4b206a004.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, альфа-лизинг
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Альфа-Лизинг
15:09 22.12.2025
 
Лизинговые компании создают спеццентры для изъятой техники

Российские лизинговые компании создают спеццентры и хабы для изъятой техники

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили на стоянке
Грузовые автомобили на стоянке - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Грузовые автомобили на стоянке. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Российские лизинговые компании на фоне высоких объемов изъятой техники на рынке создают и развивают специализированные центры и хабы в крупных городах страны для реализации многотысячных стоков, сообщили РИА Новости участники рынка.
Управляющий директор ГК "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов отметил, что в текущем году на рынке сформировался значительный объём изъятой техники - порядка 50 тысяч единиц, что стало для отрасли системным вызовом.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Правительство продлило программу льготного лизинга для МСП в новых регионах
17 декабря, 11:03
Стоки лизинговых компаний - это изъятая техника, которая находится на балансе лизингодателей.
"Без выстроенной инфраструктуры такой сток быстро превращается в источник потерь как для компаний, так и для рынка в целом. В ответ на это мы в течение года сфокусировались на создании прозрачной и управляемой модели работы с имуществом - от цифровизации процессов сбора и сток-менеджмента до запуска специализированных хабов", - объяснил топ-менеджер.
По его словам, уже открытые площадки в Москве и Санкт-Петербурге позволяют централизованно проводить диагностику, предпродажную подготовку и ремаркетинг техники, обеспечивая её сохранность и ликвидность. "В дальнейшем мы планируем масштабировать эту модель в ключевых региональных центрах, в том числе в Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре", - добавил Агаджанов.
Как рассказали в "Европлане", у компании есть крупный центр в Москве, где выставлены авто на продажу. "Европлан превратил проблему изъятого имущества в бизнес-направление: онлайн-маркетплейс плюс собственный центр в Москве. Предпродажная подготовка увеличивает остаточную стоимость автомобилей на 15–25%, сейчас в стоке компании менее пяти тысяч авто, доступных для покупки клиентам и партнерам. Компания продает в среднем по 1 тыс авто в месяц", - сообщили в пресс-службе.
Продажа автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Эксперт отметил оживление российского рынка автолизинга
25 ноября, 17:45
Руководитель отдела по реализации изъятого имущества группы компаний "Флит" (входит в Инсайт Лизинг) Артем Збойков считает, что идея создания хабов для реализации стоков при многотысячном объёме такой техники – это логичный шаг к систематизации процесса, но у компании подход несколько иной.
"Мы работаем с меньшим, но более диверсифицированным стоком – около трехсот единиц по всей стране. В планах на следующий год у нас тоже есть концепция концентрации техники, но в другом формате. Мы рассматриваем сотрудничество со специализированными площадками, которые возьмут на себя хранение, предпродажную подготовку и демонстрацию. При этом все коммуникации с клиентами и заключение сделок останутся под нашим контролем", - объяснил Збойков.
Например, говорит он, сельхозтехнику и оборудование компания уже размещает у профильных дилеров, которые хорошо знают и предмет лизинга, и клиентов. "Нам важно достижение справедливой рыночной цены при разумных затратах на подготовку. Сейчас движемся в сторону более структурированной модели, но с акцентом на партнерские решения и точечную работу", - сказал Збойков.
Агаджанов сообщил, что благодаря новому комплексному подходу сейчас компания продает уже больше, чем изымает. "Всего за год мы реализуем около 10 тыс единиц изъятой техники. По итогам года мы стали лидером в продажах техники с пробегом. Доля такой техники в продажах Альфа-Лизинга выросла с 14 до 31%, причем 70% отправляется в повторный лизинг", - заключил он.
 
БизнесФинансыРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГАльфа-Лизинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала