2025-12-22T08:45+0300
2025-12-22T08:55+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
венесуэла
карибский регион
дональд трамп
нефть, рынок, сша, венесуэла, карибский регион, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Рынок, США, ВЕНЕСУЭЛА, Карибский регион, Дональд Трамп
08:45 22.12.2025 (обновлено: 08:55 22.12.2025)
 
Цены на нефть выросли на опасениях по поводу поставок из Венесуэлы

Цены на нефть выросли до 60,97 доллара за баррель на опасениях из-за поставок из Венесуэлы

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник утром растут, инвесторы выражают опасения по поводу поставок нефти из Венесуэлы из-за противодействия США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.20 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,83%, до 60,97 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,91%, до 56,66 доллара.
"Рынок начинает осознавать, что администрация Трампа занимает жёсткую позицию в отношении торговли венесуэльской нефтью", - приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика нефтяного рынка Sparta Commodities Джун Го (June Goh).
Ранее СМИ сообщили о попытке перехвата Соединенными Штатами третьего нефтяного танкера у берегов Венесуэлы в рамках объявленной администрацией президента США Дональда Трампа блокады.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам и внутри республики.
Нефтяной танкер - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, пишут СМИ
Вчера, 18:41
 
Заголовок открываемого материала