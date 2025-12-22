https://1prime.ru/20251222/neft-865790855.html
Цены на нефть выросли на опасениях по поводу поставок из Венесуэлы
2025-12-22T08:45+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник утром растут, инвесторы выражают опасения по поводу поставок нефти из Венесуэлы из-за противодействия США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.20 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,83%, до 60,97 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,91%, до 56,66 доллара. "Рынок начинает осознавать, что администрация Трампа занимает жёсткую позицию в отношении торговли венесуэльской нефтью", - приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика нефтяного рынка Sparta Commodities Джун Го (June Goh). Ранее СМИ сообщили о попытке перехвата Соединенными Штатами третьего нефтяного танкера у берегов Венесуэлы в рамках объявленной администрацией президента США Дональда Трампа блокады. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам и внутри республики.
