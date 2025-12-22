Цена на нефть марки Brent выросла до 61,65 доллара за баррель

https://1prime.ru/20251222/neft-865806103.html

энергетика

нефть

торги

сша

венесуэла

дональд трамп

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник днем увеличили темпы роста до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.53 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,95% относительно предыдущего закрытия, до 61,65 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,98%, до 57,64 доллара. Утром нефть дешевела менее чем на 1%. При этом сам этот рост с началом новой недели обеспечен тем, что рынок начинает осознавать: администрация президента США Дональда Трампа занимает жёсткую позицию в отношении торговли венесуэльской нефтью, отмечали аналитики. В воскресенье Соединенные Штаты перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках объявленной Трампом блокады, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее Трамп также пригрозил Венесуэле "невиданным до этого времени шоком", потребовав вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы.

