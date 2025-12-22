Нефть дорожает четвертую торговую сессию подряд

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2% в понедельник вечером, четвертый день подряд находятся в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,93% - до 61,62 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,91%, до 57,59 доллара. За предыдущие три торговые сессии Brent подорожал на 2,6%, WTI - на 2,5%. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией. В воскресенье, как сообщило агентство Блумберг, США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом блокады. Ранее Трамп также пригрозил Венесуэле "невиданным до этого времени шоком", потребовав вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы.
20:39 22.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2% в понедельник вечером, четвертый день подряд находятся в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,93% - до 61,62 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,91%, до 57,59 доллара.
За предыдущие три торговые сессии Brent подорожал на 2,6%, WTI - на 2,5%.
Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией. В воскресенье, как сообщило агентство Блумберг, США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом блокады.
Ранее Трамп также пригрозил Венесуэле "невиданным до этого времени шоком", потребовав вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Цена на нефть марки Brent выросла до 61,65 доллара за баррель
