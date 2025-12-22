https://1prime.ru/20251222/orban-865785187.html
Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры
Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры - 22.12.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры, которые поставили на военное поражение России. | 22.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры, которые поставили на военное поражение России. "Кто хочет, чтобы эта война продолжалась? Политики, считающие, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставки на военное поражение России", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х. Президент России Владимир Путин ранее в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Москва готова и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами, отметив, что мяч в вопросе урегулирования конфликта целиком и полностью на стороне главарей киевского режима и их европейских спонсоров. Выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, Путин отмечал, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, добавил президент.
"Кто хочет, чтобы эта война продолжалась? Политики, считающие, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставки на военное поражение России", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин ранее в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Москва готова и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами, отметив, что мяч в вопросе урегулирования конфликта целиком и полностью на стороне главарей киевского режима и их европейских спонсоров.
Выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, Путин отмечал, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, добавил президент.