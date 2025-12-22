Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/orban-865785187.html
Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры
Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры - 22.12.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры, которые поставили на военное поражение России. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T01:09+0300
2025-12-22T01:31+0300
россия
экономика
финансы
венгрия
москва
рф
виктор орбан
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865785187.jpg?1766356266
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры, которые поставили на военное поражение России. "Кто хочет, чтобы эта война продолжалась? Политики, считающие, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставки на военное поражение России", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х. Президент России Владимир Путин ранее в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Москва готова и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами, отметив, что мяч в вопросе урегулирования конфликта целиком и полностью на стороне главарей киевского режима и их европейских спонсоров. Выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, Путин отмечал, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, добавил президент.
венгрия
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, венгрия, москва, рф, виктор орбан, владимир путин, совбез
РОССИЯ, Экономика, Финансы, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, РФ, Виктор Орбан, Владимир Путин, Совбез
01:09 22.12.2025 (обновлено: 01:31 22.12.2025)
 
Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры

Орбан: продолжения украинского конфликта хотят банкиры, ставящие на проигрыш России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры, которые поставили на военное поражение России.
"Кто хочет, чтобы эта война продолжалась? Политики, считающие, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставки на военное поражение России", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин ранее в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Москва готова и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами, отметив, что мяч в вопросе урегулирования конфликта целиком и полностью на стороне главарей киевского режима и их европейских спонсоров.
Выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, Путин отмечал, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, добавил президент.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыВЕНГРИЯМОСКВАРФВиктор ОрбанВладимир ПутинСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала