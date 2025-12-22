Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки винограда из Китая в Россию достигли рекордных значений
экономика
бизнес
россия
китай
вьетнам
киргизия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, КИРГИЗИЯ
05:47 22.12.2025 (обновлено: 06:09 22.12.2025)
 
Поставки винограда из Китая в Россию достигли рекордных значений

РИА Новости: за ноябрь в Россию из Китая завезли 9,3 тысячи тонн винограда

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Поставки винограда из Китая в Россию в ноябре этого года резко выросли на фоне роста популярности сорта "шайн мускат", и их объем достиг рекордных значений, следует из данных китайской таможни, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, за ноябрь из Поднебесной в Россию приехало 9,3 тысячи тонн винограда. Месячный объем китайского экспорта увеличился в 1,4 раза, а в годовом - взлетел более чем втрое, достигнув максимума за все время торговли двух стран. При этом ноябрьский объем поставок примерно в три раза превысил среднемесячный объем поставок за предыдущие десять месяцев года.
В стоимостном выражении рост оказался еще заметнее: поставки за месяц увеличились в 1,8 раза, за год - в 3,6 раза. Так они достигли рекордных 17,4 миллиона долларов.
Суммарно за одиннадцать месяцев 2025 года Китай продал России 41,1 тысячи тонн винограда, что в 2,5 раза больше, чем за весь 2024 год. Стоимость поставок в этом году составила 68,6 миллиона долларов.
Россия по итогам ноября поднялась с 8-го места на 6-е в числе главных покупателей китайского винограда. В топ пять вошли Вьетнам (25 тысяч тонн), Киргизия (18,1 тысячи тонн), Таиланд (17,6 тысячи тонн), Индонезия (16,1 тысячи тонн) и Филиппины (почти 15 тысяч тонн).
 
