Путин подвел итоги работы СНГ на неформальном саммите - 22.12.2025
Путин подвел итоги работы СНГ на неформальном саммите
Путин подвел итоги работы СНГ на неформальном саммите - 22.12.2025, ПРАЙМ
Путин подвел итоги работы СНГ на неформальном саммите
Президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ предложил подвести итоги совместной работы в уходящем году, поговорить о планах на перспективу и... | 22.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ предложил подвести итоги совместной работы в уходящем году, поговорить о планах на перспективу и обсудить насущные вопросы международной повестки дня.Он отметил, что в 2025-м взаимодействие стран СНГ развивалось успешно."За более чем три десятилетия Содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга".Как отметил российский лидер:"В целом убежден, что наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран".Касаясь вопросов международной повестки дня, Путин подчеркнул, что все государства СНГ единодушно выступают за формирование справедливого миропорядка на основе международного права и при центральной роли ООН.Важным направлением взаимодействия он назвал борьбу с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. В этой области выполняется программа действий на антитеррористическом направлении до 2028 года и план охраны внешних границ стран СНГ до 2030-го, добавил президент. &quot;Безусловно важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам&quot;.Страны СНГ также сотрудничают в деле сохранения единого культурно-гуманитарного пространства, отметил Путин, призвав продолжать совместные усилия по сохранению памяти об общей истории и недопущению ее фальсификации."Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности".В заключение российский лидер поздравил коллег по СНГ с наступающим Новым годом и пожелал им и гражданам стран Содружества здоровья, счастья, мира, благополучия и процветания.Неформальный саммит лидеров СНГ традиционно проходит перед Новым годом. Сегодня в Санкт-Петербург приехали первые лица Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
13:41 22.12.2025 (обновлено: 13:42 22.12.2025)
 
Путин подвел итоги работы СНГ на неформальном саммите

Путин на неформальном саммите СНГ подвел итоги работы Содружества за год

Неформальная встреча лидеров СНГ
Неформальная встреча лидеров СНГ
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ предложил подвести итоги совместной работы в уходящем году, поговорить о планах на перспективу и обсудить насущные вопросы международной повестки дня.
Он отметил, что в 2025-м взаимодействие стран СНГ развивалось успешно.
"За более чем три десятилетия Содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Как отметил российский лидер:
  • за 10 месяцев рост товарооборота России со странами СНГ составил почти 90 миллиардов долларов;
  • расширяется сотрудничество в валютно-финансовой сфере;
  • быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, соответственно укрепляется технологический суверенитет государств;
  • доля национальных валют в расчетах уже превысила 96 процентов;
  • при участии предпринимателей из государств СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты;
  • формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры "Север — Юг" и "Восток — Запад".
"В целом убежден, что наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Касаясь вопросов международной повестки дня, Путин подчеркнул, что все государства СНГ единодушно выступают за формирование справедливого миропорядка на основе международного права и при центральной роли ООН.
Важным направлением взаимодействия он назвал борьбу с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. В этой области выполняется программа действий на антитеррористическом направлении до 2028 года и план охраны внешних границ стран СНГ до 2030-го, добавил президент.

"Безусловно важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Страны СНГ также сотрудничают в деле сохранения единого культурно-гуманитарного пространства, отметил Путин, призвав продолжать совместные усилия по сохранению памяти об общей истории и недопущению ее фальсификации.
"Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
В заключение российский лидер поздравил коллег по СНГ с наступающим Новым годом и пожелал им и гражданам стран Содружества здоровья, счастья, мира, благополучия и процветания.
Неформальный саммит лидеров СНГ традиционно проходит перед Новым годом. Сегодня в Санкт-Петербург приехали первые лица Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
