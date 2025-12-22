https://1prime.ru/20251222/putin-865801117.html

Путин подвел итоги работы СНГ на неформальном саммите

2025-12-22T13:41+0300

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ предложил подвести итоги совместной работы в уходящем году, поговорить о планах на перспективу и обсудить насущные вопросы международной повестки дня.Он отметил, что в 2025-м взаимодействие стран СНГ развивалось успешно."За более чем три десятилетия Содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга".Как отметил российский лидер:"В целом убежден, что наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран".Касаясь вопросов международной повестки дня, Путин подчеркнул, что все государства СНГ единодушно выступают за формирование справедливого миропорядка на основе международного права и при центральной роли ООН.Важным направлением взаимодействия он назвал борьбу с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. В этой области выполняется программа действий на антитеррористическом направлении до 2028 года и план охраны внешних границ стран СНГ до 2030-го, добавил президент. "Безусловно важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам".Страны СНГ также сотрудничают в деле сохранения единого культурно-гуманитарного пространства, отметил Путин, призвав продолжать совместные усилия по сохранению памяти об общей истории и недопущению ее фальсификации."Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности".В заключение российский лидер поздравил коллег по СНГ с наступающим Новым годом и пожелал им и гражданам стран Содружества здоровья, счастья, мира, благополучия и процветания.Неформальный саммит лидеров СНГ традиционно проходит перед Новым годом. Сегодня в Санкт-Петербург приехали первые лица Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

