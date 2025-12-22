https://1prime.ru/20251222/reys-865817171.html
Пассажиры рейса Москва-Бишкек напали на сотрудников аэропорта
БИШКЕК, 22 дек – ПРАЙМ. Пассажиры перенаправленного в аэропорт Тамчы на севере Киргизии рейса Москва-Бишкек напали на сотрудников аэровокзала и повредили технику, пытаясь прорваться на перрон к самолету, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана". "Эта ситуация произошла в аэропорту "Иссык-Куль". Один рейс был туда перенаправлен из-за погоды. Пассажирам уже готовили транспорт для выезда в Бишкек, авиакомпания предоставила автобус. Пока этот автобус ехал к аэропорту, три женщины почему-то решили наехать на экипаж самолета, якобы это экипаж не хочет лететь в Бишкек. Потребовали пропустить их на перрон к самолету. По авиационным правилам мы не можем пассажиров туда выпускать просто так. Соответственно, им доступ не дали, и они начали нам там все крушить, ломать, материться, снимать это на видео. Сломали нам два дорогущих компьютера", - рассказала представитель пресс-службы. По ее словам, сотрудники аэропорта вызвали сотрудников правоохранительных органов и обратились с заявлением, после чего дебоширок доставили в милицию. Аэропорт намерен взыскать с них ущерб за поврежденную технику. Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана в аэропорту "Манас" столицы Киргизии 11 рейсов были отменены и четыре задержаны. Несколько рейсов, следующих в Киргизию, были перенаправлены в другие города. В частности - в Тамчы на побережье Иссык-Куля и в узбекистанский Ташкент.
бизнес, киргизия, бишкек, ташкент
