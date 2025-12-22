https://1prime.ru/20251222/slova-865818443.html
Слова Зеленского о России вызвали недоумение в США
Слова Зеленского о России вызвали недоумение в США - 22.12.2025, ПРАЙМ
Слова Зеленского о России вызвали недоумение в США
Заявление Владимира Зеленского о том, что кредит, предоставленный Евросоюзом Украине, якобы должен оплачиваться за счет российских активов, демонстрирует... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T23:27+0300
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о том, что кредит, предоставленный Евросоюзом Украине, якобы должен оплачиваться за счет российских активов, демонстрирует нежелание Киева вести переговоры, написал отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис в соцсети X."Они отвергают дипломатию, продолжая цепляться за борьбу, за противостояние, в котором нельзя победить", — отмечается в публикации.Дэвис подчеркнул, что со стороны Европы и Киева не прозвучало ни единого слова о дипломатическом пути решения конфликта."Никакого пути к завершению конфликта — только продолжение боевых действий", — резюмировал эксперт.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Слова Зеленского о России вызвали недоумение в США
Дэвис: речь Зеленского об активах сигнализируют об отсутствии интереса к переговорам