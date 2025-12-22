Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251222/slova-865818443.html
Слова Зеленского о России вызвали недоумение в США
Заявление Владимира Зеленского о том, что кредит, предоставленный Евросоюзом Украине, якобы должен оплачиваться за счет российских активов, демонстрирует...
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о том, что кредит, предоставленный Евросоюзом Украине, якобы должен оплачиваться за счет российских активов, демонстрирует нежелание Киева вести переговоры, написал отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис в соцсети X."Они отвергают дипломатию, продолжая цепляться за борьбу, за противостояние, в котором нельзя победить", — отмечается в публикации.Дэвис подчеркнул, что со стороны Европы и Киева не прозвучало ни единого слова о дипломатическом пути решения конфликта."Никакого пути к завершению конфликта — только продолжение боевых действий", — резюмировал эксперт.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
23:27 22.12.2025
 
Слова Зеленского о России вызвали недоумение в США

Дэвис: речь Зеленского об активах сигнализируют об отсутствии интереса к переговорам

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о том, что кредит, предоставленный Евросоюзом Украине, якобы должен оплачиваться за счет российских активов, демонстрирует нежелание Киева вести переговоры, написал отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис в соцсети X.
"Они отвергают дипломатию, продолжая цепляться за борьбу, за противостояние, в котором нельзя победить", — отмечается в публикации.
Дэвис подчеркнул, что со стороны Европы и Киева не прозвучало ни единого слова о дипломатическом пути решения конфликта.
"Никакого пути к завершению конфликта — только продолжение боевых действий", — резюмировал эксперт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаКиевВладимир ЗеленскийЕСООНДмитрий ПесковУКРАИНАСШАРОССИЯВасилий Небензя
 
 
Заголовок открываемого материала