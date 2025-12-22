https://1prime.ru/20251222/ssha-865817301.html

Проценты по госдолгу США достигли триллиона долларов, заявили в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Проценты по обслуживанию госдолга США, который составляет 38 триллионов долларов, выросли до 1 триллиона долларов, сообщила в понедельник американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. "Процентные платежи по нашему государственному долгу в размере 38 триллионов долларов достигли 1 триллиона долларов, но при этом предлагается план восстановления Газы стоимостью 112,1 миллиарда долларов, причем США готовы выделить половину этой суммы в виде грантов и гарантий по кредитам", - написала она в соцсети X. Для реализации плана США по восстановлению Газы, отметила она, сначала нужно расчистить 68 миллионов тон обломков от разрушений, под которыми погребены более 10 тысяч тел погибших, отметила представитель Республиканской партии. В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и палестинского движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что зять Трампа, предприниматель и девелопер Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представили возможным инвесторам план реконструкции сектора Газа, согласно которому анклав превратится в футуристический курортный мегаполис, а США профинансируют 20% "некоторых" расходов.

