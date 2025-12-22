Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проценты по госдолгу США достигли триллиона долларов, заявили в Конгрессе - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/ssha-865817301.html
Проценты по госдолгу США достигли триллиона долларов, заявили в Конгрессе
Проценты по госдолгу США достигли триллиона долларов, заявили в Конгрессе - 22.12.2025, ПРАЙМ
Проценты по госдолгу США достигли триллиона долларов, заявили в Конгрессе
Проценты по обслуживанию госдолга США, который составляет 38 триллионов долларов, выросли до 1 триллиона долларов, сообщила в понедельник американская... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T23:10+0300
2025-12-22T23:10+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
газа
рф
дональд трамп
сергей лавров
джаред кушнер
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75835/87/758358749_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_08a4644b9f6f58273797fefdae274916.jpg
ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Проценты по обслуживанию госдолга США, который составляет 38 триллионов долларов, выросли до 1 триллиона долларов, сообщила в понедельник американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. "Процентные платежи по нашему государственному долгу в размере 38 триллионов долларов достигли 1 триллиона долларов, но при этом предлагается план восстановления Газы стоимостью 112,1 миллиарда долларов, причем США готовы выделить половину этой суммы в виде грантов и гарантий по кредитам", - написала она в соцсети X. Для реализации плана США по восстановлению Газы, отметила она, сначала нужно расчистить 68 миллионов тон обломков от разрушений, под которыми погребены более 10 тысяч тел погибших, отметила представитель Республиканской партии. В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и палестинского движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что зять Трампа, предприниматель и девелопер Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представили возможным инвесторам план реконструкции сектора Газа, согласно которому анклав превратится в футуристический курортный мегаполис, а США профинансируют 20% "некоторых" расходов.
https://1prime.ru/20251221/ssha-865781723.html
сша
газа
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75835/87/758358749_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_0bde4b99bcea783a1c25a8d31ace9504.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, сша, газа, рф, дональд трамп, сергей лавров, джаред кушнер, совбез, оон
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Газа, РФ, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Джаред Кушнер, Совбез, ООН
23:10 22.12.2025
 
Проценты по госдолгу США достигли триллиона долларов, заявили в Конгрессе

Конгрессвумен Грин: проценты по обслуживанию госдолга США достигли $1 трлн

Госдолг США
Госдолг США
Госдолг США. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Проценты по обслуживанию госдолга США, который составляет 38 триллионов долларов, выросли до 1 триллиона долларов, сообщила в понедельник американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.
"Процентные платежи по нашему государственному долгу в размере 38 триллионов долларов достигли 1 триллиона долларов, но при этом предлагается план восстановления Газы стоимостью 112,1 миллиарда долларов, причем США готовы выделить половину этой суммы в виде грантов и гарантий по кредитам", - написала она в соцсети X.
Для реализации плана США по восстановлению Газы, отметила она, сначала нужно расчистить 68 миллионов тон обломков от разрушений, под которыми погребены более 10 тысяч тел погибших, отметила представитель Республиканской партии.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и палестинского движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что зять Трампа, предприниматель и девелопер Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представили возможным инвесторам план реконструкции сектора Газа, согласно которому анклав превратится в футуристический курортный мегаполис, а США профинансируют 20% "некоторых" расходов.
Флаг США
США могут снять пошлин с непроизводимых в стране товаров, заявил Хассетт
21 декабря, 22:44
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАГазаРФДональд ТрампСергей ЛавровДжаред КушнерСовбезООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала