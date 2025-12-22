https://1prime.ru/20251222/ukraina-865792654.html

На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине - 22.12.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

Лишь гарантии безопасности Украине от США способны привести к миру, пишет Politico."Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T10:17+0300

2025-12-22T10:17+0300

2025-12-22T10:17+0300

спецоперация на украине

сша

украина

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864997087_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a64648ac927ef6e5ba60a1c984b6fb30.jpg

МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Лишь гарантии безопасности Украине от США способны привести к миру, пишет Politico."Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины", — говорится в публикации.В материале отмечается, что Европа даже не может развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки США.Вчера спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что США и Украина обсудили в Майами мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности.При этом портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом.

https://1prime.ru/20251221/zelenskiy-865765666.html

https://1prime.ru/20251220/ukraina-865746190.html

сша

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, европа