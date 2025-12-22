На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Politico назвал гарантии безопасности Киеву от США единственным путем к миру
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Лишь гарантии безопасности Украине от США способны привести к миру, пишет Politico.
"Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что Европа даже не может развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки США.
Вчера спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что США и Украина обсудили в Майами мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности.
При этом портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом.
