На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
2025-12-22T10:17+0300
2025-12-22T10:17+0300
спецоперация на украине
сша
украина
европа
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Лишь гарантии безопасности Украине от США способны привести к миру, пишет Politico."Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины", — говорится в публикации.В материале отмечается, что Европа даже не может развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки США.Вчера спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что США и Украина обсудили в Майами мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности.При этом портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом.
сша, украина, европа
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ЕВРОПА
10:17 22.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Лишь гарантии безопасности Украине от США способны привести к миру, пишет Politico.

"Как бы Европе ни хотелось думать иначе, гарантии Вашингтона — единственный жизнеспособный путь к миру для Украины", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что Европа даже не может развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки США.

Вчера спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что США и Украина обсудили в Майами мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности.

При этом портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщал, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом.
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ЕВРОПА
 
 
