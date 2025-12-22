https://1prime.ru/20251222/venesuela-865787867.html
22.12.2025
Венесуэла продолжает отправку нефти в США
нефть
энергетика
экономика
венесуэла
сша
вашингтон
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
chevron
МЕХИКО, 22 дек - ПРАЙМ. Венесуэла продолжает отправку нефти в Соединенные Штаты, несмотря на захват американскими военными танкеров с венесуэльским сырьем, сообщила вице-президент республики Дельси Родригес.
"Из нашей страны вышло судно американской компании Chevron с венесуэльской нефтью в направлении Соединенных Штатов при строгом соблюдении норм и во исполнение обязательств, принятых нашей нефтяной отраслью", - написала она в своем Telegram-канале, приложив видео с судном.
По словам Родригес, Каракас в своих действиях последовательно придерживается национального и международного права.
Заявление прозвучало на фоне резкого роста напряженности вокруг венесуэльского нефтяного экспорта. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. После этого военные страны захватили уже три танкера, перевозящих венесуэльскую нефть.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало после его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
нефть, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, chevron, nbc, мид рф
Нефть, Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, Chevron, NBC, МИД РФ
