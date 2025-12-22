Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла продолжает отправку нефти в США
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Венесуэла продолжает отправку нефти в США
2025-12-22T06:08+0300
2025-12-22T06:08+0300
нефть
энергетика
экономика
венесуэла
сша
вашингтон
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
chevron
МЕХИКО, 22 дек - ПРАЙМ. Венесуэла продолжает отправку нефти в Соединенные Штаты, несмотря на захват американскими военными танкеров с венесуэльским сырьем, сообщила вице-президент республики Дельси Родригес. "Из нашей страны вышло судно американской компании Chevron с венесуэльской нефтью в направлении Соединенных Штатов при строгом соблюдении норм и во исполнение обязательств, принятых нашей нефтяной отраслью", - написала она в своем Telegram-канале, приложив видео с судном. По словам Родригес, Каракас в своих действиях последовательно придерживается национального и международного права. Заявление прозвучало на фоне резкого роста напряженности вокруг венесуэльского нефтяного экспорта. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. После этого военные страны захватили уже три танкера, перевозящих венесуэльскую нефть. Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало после его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
06:08 22.12.2025
 
