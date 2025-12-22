Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вэнс сделал важное заявление об окончании конфликта на Украине
Вэнс сделал важное заявление об окончании конфликта на Украине
2025-12-22T11:37+0300
2025-12-22T11:37+0300
спецоперация на украине
сша
украина
джей ди вэнс
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью Unherd, что считает прорывом на переговорах по Украине."Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются", — сказал он.Вэнс добавил, что изначально никто не хотел раскрывать свои карты, но за последние пару недель, у украинцев и россиян появилось реальное понимание того, что не обсуждается, а что можно обсудить.Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
сша, украина, джей ди вэнс
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Джей Ди Вэнс
11:37 22.12.2025
 
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью Unherd, что считает прорывом на переговорах по Украине.

"Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются", — сказал он.
Вэнс добавил, что изначально никто не хотел раскрывать свои карты, но за последние пару недель, у украинцев и россиян появилось реальное понимание того, что не обсуждается, а что можно обсудить.

Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Спецоперация на Украине
 
 
