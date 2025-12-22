https://1prime.ru/20251222/vens-865795553.html

Вэнс сделал важное заявление об окончании конфликта на Украине

2025-12-22T11:37+0300

спецоперация на украине

сша

украина

джей ди вэнс

МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью Unherd, что считает прорывом на переговорах по Украине."Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются", — сказал он.Вэнс добавил, что изначально никто не хотел раскрывать свои карты, но за последние пару недель, у украинцев и россиян появилось реальное понимание того, что не обсуждается, а что можно обсудить.Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

сша

украина

