https://1prime.ru/20251222/vsm-865798620.html

"Евраз" поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для ВСМ Москва — Петербург

"Евраз" поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для ВСМ Москва — Петербург - 22.12.2025, ПРАЙМ

"Евраз" поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для ВСМ Москва — Петербург

"Евраз ЗСМК" (Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в "Евраз") поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной магистрали... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T12:44+0300

2025-12-22T12:44+0300

2025-12-22T12:44+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

кузбасс

ржд

евраз

всм москва — санкт-петербург

всм

железнодорожный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5fb3caa4d9fa1bc0332bd3d92f03db4b.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. "Евраз ЗСМК" (Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в "Евраз") поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщило предприятие. "Евраз ЗСМК" с августа по ноябрь поставил свыше 28 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург". Это почти пятая часть объёма контракта "Евраза" с ОАО "РЖД", - говорится в сообщении. Ранее в августе "Евраз" поставил первую партию рельсов для магистрали, а всего в рамках контракта с РЖД общие объемы поставок составляют 161 тысяч тонн рельсов в 2025-2027 годах. Отмечается, что рельсы, разработанные "Евразом" в партнерстве с РЖД под проекты ВСМ, соответствуют высочайшими требованиями по точности профиля и прямолинейности, превосходящие мировые аналоги. Их отличает повышенная ударная вязкость при температуре минус 60 градусов, что обеспечивает надёжность и безопасность при движении поездов со скоростями до 400 километров в час. "Наша рельсовая линейка развивается и постоянно пополняется. Рельсы ДТ350ВС400, разработанные совместно с РЖД и лучшими представителями профильного научного сообщества России, это основной продукт комбината на сегодня. Можно с уверенностью сказать, что они не имеют аналогов в мире", - приводятся в релизе слова операционного директора "Евраза ЗСМК" Алексея Головатенко. "Евраз ЗСМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Также в него входит железорудный филиал, объединяющий добывающие и обогатительные предприятия в Кузбассе.

https://1prime.ru/20251219/putin--865723722.html

москва

санкт-петербург

кузбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, кузбасс, ржд, евраз, всм москва — санкт-петербург, всм, железнодорожный транспорт, железные дороги