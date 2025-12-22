Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Евраз" поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для ВСМ Москва — Петербург - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251222/vsm-865798620.html
"Евраз" поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для ВСМ Москва — Петербург
"Евраз" поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для ВСМ Москва — Петербург - 22.12.2025, ПРАЙМ
"Евраз" поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для ВСМ Москва — Петербург
"Евраз ЗСМК" (Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в "Евраз") поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной магистрали... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T12:44+0300
2025-12-22T12:44+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
кузбасс
ржд
евраз
всм москва — санкт-петербург
всм
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5fb3caa4d9fa1bc0332bd3d92f03db4b.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. "Евраз ЗСМК" (Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в "Евраз") поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщило предприятие. "Евраз ЗСМК" с августа по ноябрь поставил свыше 28 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург". Это почти пятая часть объёма контракта "Евраза" с ОАО "РЖД", - говорится в сообщении. Ранее в августе "Евраз" поставил первую партию рельсов для магистрали, а всего в рамках контракта с РЖД общие объемы поставок составляют 161 тысяч тонн рельсов в 2025-2027 годах. Отмечается, что рельсы, разработанные "Евразом" в партнерстве с РЖД под проекты ВСМ, соответствуют высочайшими требованиями по точности профиля и прямолинейности, превосходящие мировые аналоги. Их отличает повышенная ударная вязкость при температуре минус 60 градусов, что обеспечивает надёжность и безопасность при движении поездов со скоростями до 400 километров в час. "Наша рельсовая линейка развивается и постоянно пополняется. Рельсы ДТ350ВС400, разработанные совместно с РЖД и лучшими представителями профильного научного сообщества России, это основной продукт комбината на сегодня. Можно с уверенностью сказать, что они не имеют аналогов в мире", - приводятся в релизе слова операционного директора "Евраза ЗСМК" Алексея Головатенко. "Евраз ЗСМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Также в него входит железорудный филиал, объединяющий добывающие и обогатительные предприятия в Кузбассе.
https://1prime.ru/20251219/putin--865723722.html
москва
санкт-петербург
кузбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78436c0ae8c2be8855d9106396df04d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, кузбасс, ржд, евраз, всм москва — санкт-петербург, всм, железнодорожный транспорт, железные дороги
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУЗБАСС, РЖД, Евраз, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, ВСМ, железнодорожный транспорт, железные дороги
12:44 22.12.2025
 
"Евраз" поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для ВСМ Москва — Петербург

"Евраз" с августа по ноябрь поставил 28 тысяч тонн рельсов для ВСМ Москва — Петербург

© POOL | Перейти в медиабанкМодель электропоезда для ВСМ
Модель электропоезда для ВСМ
Модель электропоезда для ВСМ. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. "Евраз ЗСМК" (Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в "Евраз") поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщило предприятие.
"Евраз ЗСМК" с августа по ноябрь поставил свыше 28 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург". Это почти пятая часть объёма контракта "Евраза" с ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.
Ранее в августе "Евраз" поставил первую партию рельсов для магистрали, а всего в рамках контракта с РЖД общие объемы поставок составляют 161 тысяч тонн рельсов в 2025-2027 годах.
Отмечается, что рельсы, разработанные "Евразом" в партнерстве с РЖД под проекты ВСМ, соответствуют высочайшими требованиями по точности профиля и прямолинейности, превосходящие мировые аналоги. Их отличает повышенная ударная вязкость при температуре минус 60 градусов, что обеспечивает надёжность и безопасность при движении поездов со скоростями до 400 километров в час.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал о работе над ВСМ Москва — Петербург
19 декабря, 16:55
"Наша рельсовая линейка развивается и постоянно пополняется. Рельсы ДТ350ВС400, разработанные совместно с РЖД и лучшими представителями профильного научного сообщества России, это основной продукт комбината на сегодня. Можно с уверенностью сказать, что они не имеют аналогов в мире", - приводятся в релизе слова операционного директора "Евраза ЗСМК" Алексея Головатенко.
"Евраз ЗСМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Также в него входит железорудный филиал, объединяющий добывающие и обогатительные предприятия в Кузбассе.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКУЗБАССРЖДЕвразВСМ Москва — Санкт-ПетербургВСМжелезнодорожный транспортжелезные дороги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала