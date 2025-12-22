"Евраз" поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для ВСМ Москва — Петербург

https://1prime.ru/20251222/vsm-865798620.html
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. "Евраз ЗСМК" (Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, входит в "Евраз") поставил почти 30 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщило предприятие. "Евраз ЗСМК" с августа по ноябрь поставил свыше 28 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург". Это почти пятая часть объёма контракта "Евраза" с ОАО "РЖД", - говорится в сообщении. Ранее в августе "Евраз" поставил первую партию рельсов для магистрали, а всего в рамках контракта с РЖД общие объемы поставок составляют 161 тысяч тонн рельсов в 2025-2027 годах. Отмечается, что рельсы, разработанные "Евразом" в партнерстве с РЖД под проекты ВСМ, соответствуют высочайшими требованиями по точности профиля и прямолинейности, превосходящие мировые аналоги. Их отличает повышенная ударная вязкость при температуре минус 60 градусов, что обеспечивает надёжность и безопасность при движении поездов со скоростями до 400 километров в час. "Наша рельсовая линейка развивается и постоянно пополняется. Рельсы ДТ350ВС400, разработанные совместно с РЖД и лучшими представителями профильного научного сообщества России, это основной продукт комбината на сегодня. Можно с уверенностью сказать, что они не имеют аналогов в мире", - приводятся в релизе слова операционного директора "Евраза ЗСМК" Алексея Головатенко. "Евраз ЗСМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Также в него входит железорудный филиал, объединяющий добывающие и обогатительные предприятия в Кузбассе.
