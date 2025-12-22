https://1prime.ru/20251222/vsu-865818137.html

СМИ сообщили плохие новости Украине после заявления Зеленского о ВСУ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg

МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Признание Владимира Зеленского о том, что Украина после окончания конфликта с Россией не сможет содержать армию численностью 800 тысяч человек, демонстрирует откровенный финансовый крах Киева, сообщает Sohu."Зеленский теперь говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя", — говорится в публикации.Автор статьи обращает внимание на постоянное наступление российских войск, из-за чего возможности главы киевского режима принимать самостоятельные решения стремительно сокращаются. Отмечается, что в ближайшие месяцы Украина может быть вынуждена согласиться на жесткие условия мирного соглашения, так как Москва сохраняет преимущество на поле боя, а европейская поддержка существенно ограничена.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

