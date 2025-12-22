https://1prime.ru/20251222/yuan-865797590.html
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,20 рубля
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник перешёл к падению и уже с лихвой растерял рост прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск падает на 11 копеек к предыдущему закрытию, до 11,20 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,20-11,30 рубля. При этом за прошлую неделю юань подорожал на 7 копеек, до 11,31 рубля. С фундаментальной точки зрения российская валюта выглядит слабо, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Однако это совершенно не означает, что рубль будет падать в последние дни года. Риторика регулятора может привести к тому, что экспортеры усилят продажу валюты, чтобы "вложиться" в рубли под высокие ставки на новогодние праздники. Вопрос состоит лишь в том, насколько много у них свободных долларов и юаней", - добавляет он. В рамках текущей недели ожидаются попытки продолжить тенденцию к восстановлению курса рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. Поддержку национальной валюте продолжит оказывать осторожный подход ЦБ РФ к смягчению монетарной политики (снижение ключевой ставки в пятницу лишь на 0,5 процентного пункта), а также рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут вести подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 29 декабря, добавляет он. "Также поддержку рублю может оказать снижение активности импортеров, которые могли создать достаточный запас валютной ликвидности в первой половине декабря. Учитывая эти факторы, ожидаем продолжения движения юаня в диапазоне 11-11,5 рубля с тяготением к его нижней границе к концу недели", - заключает Зварич.
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник перешёл к падению и уже с лихвой растерял рост прошлой недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск падает на 11 копеек к предыдущему закрытию, до 11,20 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,20-11,30 рубля. При этом за прошлую неделю юань подорожал на 7 копеек, до 11,31 рубля.
С фундаментальной точки зрения российская валюта выглядит слабо, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"Однако это совершенно не означает, что рубль будет падать в последние дни года. Риторика регулятора может привести к тому, что экспортеры усилят продажу валюты, чтобы "вложиться" в рубли под высокие ставки на новогодние праздники. Вопрос состоит лишь в том, насколько много у них свободных долларов и юаней", - добавляет он.
В рамках текущей недели ожидаются попытки продолжить тенденцию к восстановлению курса рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ.
из ПСБ
.
Поддержку национальной валюте продолжит оказывать осторожный подход ЦБ РФ
к смягчению монетарной политики (снижение ключевой ставки в пятницу лишь на 0,5 процентного пункта), а также рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут вести подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 29 декабря, добавляет он.
"Также поддержку рублю может оказать снижение активности импортеров, которые могли создать достаточный запас валютной ликвидности в первой половине декабря. Учитывая эти факторы, ожидаем продолжения движения юаня в диапазоне 11-11,5 рубля с тяготением к его нижней границе к концу недели", - заключает Зварич.