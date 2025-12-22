Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,20 рубля - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20251222/yuan-865797590.html
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,20 рубля
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,20 рубля - 22.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,20 рубля
Курс китайской валюты к рублю в понедельник перешёл к падению и уже с лихвой растерял рост прошлой недели, следует из данных Московской биржи. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T12:12+0300
2025-12-22T12:19+0300
китайский юань
рынок
рф
богдан зварич
псб
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник перешёл к падению и уже с лихвой растерял рост прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск падает на 11 копеек к предыдущему закрытию, до 11,20 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,20-11,30 рубля. При этом за прошлую неделю юань подорожал на 7 копеек, до 11,31 рубля. С фундаментальной точки зрения российская валюта выглядит слабо, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Однако это совершенно не означает, что рубль будет падать в последние дни года. Риторика регулятора может привести к тому, что экспортеры усилят продажу валюты, чтобы "вложиться" в рубли под высокие ставки на новогодние праздники. Вопрос состоит лишь в том, насколько много у них свободных долларов и юаней", - добавляет он. В рамках текущей недели ожидаются попытки продолжить тенденцию к восстановлению курса рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. Поддержку национальной валюте продолжит оказывать осторожный подход ЦБ РФ к смягчению монетарной политики (снижение ключевой ставки в пятницу лишь на 0,5 процентного пункта), а также рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут вести подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 29 декабря, добавляет он. "Также поддержку рублю может оказать снижение активности импортеров, которые могли создать достаточный запас валютной ликвидности в первой половине декабря. Учитывая эти факторы, ожидаем продолжения движения юаня в диапазоне 11-11,5 рубля с тяготением к его нижней границе к концу недели", - заключает Зварич.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5d3c85dfa89be24e4fbc949f9cfb9ab8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, рф, богдан зварич, псб, торги
Китайский юань, Рынок, РФ, Богдан Зварич, ПСБ, Торги
12:12 22.12.2025 (обновлено: 12:19 22.12.2025)
 
Курс юаня на Мосбирже упал до 11,20 рубля

Курс юаня на Мосбирже растерял рост прошлой недели, опустившись до 11,20 рубля

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник перешёл к падению и уже с лихвой растерял рост прошлой недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск падает на 11 копеек к предыдущему закрытию, до 11,20 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,20-11,30 рубля. При этом за прошлую неделю юань подорожал на 7 копеек, до 11,31 рубля.
С фундаментальной точки зрения российская валюта выглядит слабо, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"Однако это совершенно не означает, что рубль будет падать в последние дни года. Риторика регулятора может привести к тому, что экспортеры усилят продажу валюты, чтобы "вложиться" в рубли под высокие ставки на новогодние праздники. Вопрос состоит лишь в том, насколько много у них свободных долларов и юаней", - добавляет он.
В рамках текущей недели ожидаются попытки продолжить тенденцию к восстановлению курса рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ.
Поддержку национальной валюте продолжит оказывать осторожный подход ЦБ РФ к смягчению монетарной политики (снижение ключевой ставки в пятницу лишь на 0,5 процентного пункта), а также рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут вести подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 29 декабря, добавляет он.
"Также поддержку рублю может оказать снижение активности импортеров, которые могли создать достаточный запас валютной ликвидности в первой половине декабря. Учитывая эти факторы, ожидаем продолжения движения юаня в диапазоне 11-11,5 рубля с тяготением к его нижней границе к концу недели", - заключает Зварич.
 
Китайский юаньРынокРФБогдан ЗваричПСБТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала