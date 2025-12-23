https://1prime.ru/20251223/ator-865834479.html
АТОР оценил въездной турпоток в Россию по итогам года
АТОР оценил въездной турпоток в Россию по итогам года - 23.12.2025, ПРАЙМ
АТОР оценил въездной турпоток в Россию по итогам года
Въездной турпоток в Россию по итогам этого года останется либо на уровне прошлого года, либо немного вырастет, на 4-5%, в основном благодаря туристам из Китая,... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T13:11+0300
2025-12-23T13:11+0300
2025-12-23T14:20+0300
туризм
бизнес
россия
китай
саудовская аравия
оман
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию по итогам этого года останется либо на уровне прошлого года, либо немного вырастет, на 4-5%, в основном благодаря туристам из Китая, заявила в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "По предварительной оценке, въездной туристический поток останется либо на уровне прошлого года, либо в небольшой динамике, порядка плюс четырех, может быть максимум пяти процентов. И эта динамика достигается в первую очередь за счет китайских туристов", - сказала Ломидзе. Она отметила, что сначала въездной туризм в Россию снижался - практически весь год. Сначала были очень оптимистичные ожидания, индустрия ожидала увеличения турпотока иностранцев на 10-25%. Однако эти прогнозы не сбылись. "На протяжении трех кварталов спрос либо снижался, либо стагнировал", - добавила Ломидзе. Тем не менее, ситуацию переломила новость о введении безвизового режима с Китаем и Саудовской Аравией. И во второй половине четвертого квартала АТОР видит увеличение туристического потока из-за границы, сообщила исполнительный директор ассоциации. Она также обратила внимание на то, что государство уделяет большое внимание "продвижению России за рубежом", в первую очередь, на приоритетных рынках: это страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман) и страны Южной и Юго-Восточной Азии. "При этом совершенно очевидно, что основное направление для въездного направления - это, конечно, Китай. Потому что в общем объеме всех иностранцев, приезжающих в Россию. Китай занимает почти половину", - сообщила Ломидзе. Также, по ее словам, поток туристов из Саудовской Аравии в 2025 году показал рост на 20% - до примерно 66,2 тысячи человек, из Омана - на 100%, до 17,8 тысячи человек, из Турции - на 14%, до 66,7 тысячи, а из ОАЭ снизился на 10% - до 59 тысяч. Число туристов из стран Юго-Восточной Азии также выросло на 20%. Например, рост числа туристов из Китая составил 3,5% (до 878 тысячи человек), а из Индии - 30% (до 29 тысяч). Все эти страны дадут России по итогам года около 75% всего въездного турпотока.При этом, в значительной степени меняются и продукты, которые предлагают интуристам российские туроператоры. "Если до 2021 года турпродукт был в основном ориентирован на знакомство со страной через классические достопримечательности, то сегодня иностранные гости ищут уникальные и эмоционально насыщенные впечатления. Именно этот сдвиг позволил расширить сезонность: турпоток в Россию теперь есть и зимой", - отметила Ломидзе.
https://1prime.ru/20251205/ator-865267308.html
https://1prime.ru/20251120/reshetnikov-864745389.html
китай
саудовская аравия
оман
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_54831581bbe7d04c7b841a840e384b03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, китай, саудовская аравия, оман, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОМАН, АТОР
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию по итогам этого года останется либо на уровне прошлого года, либо немного вырастет, на 4-5%, в основном благодаря туристам из Китая, заявила в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По предварительной оценке, въездной туристический поток останется либо на уровне прошлого года, либо в небольшой динамике, порядка плюс четырех, может быть максимум пяти процентов. И эта динамика достигается в первую очередь за счет китайских туристов", - сказала Ломидзе.
Турпоток между Россией и Индией может вырасти в два раза
Она отметила, что сначала въездной туризм в Россию снижался - практически весь год. Сначала были очень оптимистичные ожидания, индустрия ожидала увеличения турпотока иностранцев на 10-25%. Однако эти прогнозы не сбылись. "На протяжении трех кварталов спрос либо снижался, либо стагнировал", - добавила Ломидзе.
Тем не менее, ситуацию переломила новость о введении безвизового режима с Китаем
и Саудовской Аравией
. И во второй половине четвертого квартала АТОР
видит увеличение туристического потока из-за границы, сообщила исполнительный директор ассоциации.
Она также обратила внимание на то, что государство уделяет большое внимание "продвижению России за рубежом", в первую очередь, на приоритетных рынках: это страны Ближнего Востока
(Саудовская Аравия, ОАЭ
, Катар
, Оман
) и страны Южной и Юго-Восточной Азии.
"При этом совершенно очевидно, что основное направление для въездного направления - это, конечно, Китай. Потому что в общем объеме всех иностранцев, приезжающих в Россию. Китай занимает почти половину", - сообщила Ломидзе.
Также, по ее словам, поток туристов из Саудовской Аравии в 2025 году показал рост на 20% - до примерно 66,2 тысячи человек, из Омана - на 100%, до 17,8 тысячи человек, из Турции
- на 14%, до 66,7 тысячи, а из ОАЭ снизился на 10% - до 59 тысяч. Число туристов из стран Юго-Восточной Азии также выросло на 20%. Например, рост числа туристов из Китая составил 3,5% (до 878 тысячи человек), а из Индии
- 30% (до 29 тысяч). Все эти страны дадут России по итогам года около 75% всего въездного турпотока.
При этом, в значительной степени меняются и продукты, которые предлагают интуристам российские туроператоры. "Если до 2021 года турпродукт был в основном ориентирован на знакомство со страной через классические достопримечательности, то сегодня иностранные гости ищут уникальные и эмоционально насыщенные впечатления. Именно этот сдвиг позволил расширить сезонность: турпоток в Россию теперь есть и зимой", - отметила Ломидзе.
МЭР будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток