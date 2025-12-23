https://1prime.ru/20251223/ator-865834479.html

АТОР оценил въездной турпоток в Россию по итогам года

АТОР оценил въездной турпоток в Россию по итогам года - 23.12.2025, ПРАЙМ

АТОР оценил въездной турпоток в Россию по итогам года

Въездной турпоток в Россию по итогам этого года останется либо на уровне прошлого года, либо немного вырастет, на 4-5%, в основном благодаря туристам из Китая,... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T13:11+0300

2025-12-23T13:11+0300

2025-12-23T14:20+0300

туризм

бизнес

россия

китай

саудовская аравия

оман

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию по итогам этого года останется либо на уровне прошлого года, либо немного вырастет, на 4-5%, в основном благодаря туристам из Китая, заявила в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "По предварительной оценке, въездной туристический поток останется либо на уровне прошлого года, либо в небольшой динамике, порядка плюс четырех, может быть максимум пяти процентов. И эта динамика достигается в первую очередь за счет китайских туристов", - сказала Ломидзе. Она отметила, что сначала въездной туризм в Россию снижался - практически весь год. Сначала были очень оптимистичные ожидания, индустрия ожидала увеличения турпотока иностранцев на 10-25%. Однако эти прогнозы не сбылись. "На протяжении трех кварталов спрос либо снижался, либо стагнировал", - добавила Ломидзе. Тем не менее, ситуацию переломила новость о введении безвизового режима с Китаем и Саудовской Аравией. И во второй половине четвертого квартала АТОР видит увеличение туристического потока из-за границы, сообщила исполнительный директор ассоциации. Она также обратила внимание на то, что государство уделяет большое внимание "продвижению России за рубежом", в первую очередь, на приоритетных рынках: это страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман) и страны Южной и Юго-Восточной Азии. "При этом совершенно очевидно, что основное направление для въездного направления - это, конечно, Китай. Потому что в общем объеме всех иностранцев, приезжающих в Россию. Китай занимает почти половину", - сообщила Ломидзе. Также, по ее словам, поток туристов из Саудовской Аравии в 2025 году показал рост на 20% - до примерно 66,2 тысячи человек, из Омана - на 100%, до 17,8 тысячи человек, из Турции - на 14%, до 66,7 тысячи, а из ОАЭ снизился на 10% - до 59 тысяч. Число туристов из стран Юго-Восточной Азии также выросло на 20%. Например, рост числа туристов из Китая составил 3,5% (до 878 тысячи человек), а из Индии - 30% (до 29 тысяч). Все эти страны дадут России по итогам года около 75% всего въездного турпотока.При этом, в значительной степени меняются и продукты, которые предлагают интуристам российские туроператоры. "Если до 2021 года турпродукт был в основном ориентирован на знакомство со страной через классические достопримечательности, то сегодня иностранные гости ищут уникальные и эмоционально насыщенные впечатления. Именно этот сдвиг позволил расширить сезонность: турпоток в Россию теперь есть и зимой", - отметила Ломидзе.

https://1prime.ru/20251205/ator-865267308.html

https://1prime.ru/20251120/reshetnikov-864745389.html

китай

саудовская аравия

оман

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, китай, саудовская аравия, оман, атор