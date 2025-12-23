https://1prime.ru/20251223/ator-865838375.html

Туроператоры назвали среднюю стоимость новогодней поездки за границу

Туроператоры назвали среднюю стоимость новогодней поездки за границу - 23.12.2025, ПРАЙМ

Туроператоры назвали среднюю стоимость новогодней поездки за границу

Средняя стоимость тура на новогодние каникулы за границу составляет 150-200 тысяч рублей на человека, рассказала исполнительный директор Ассоциации... | 23.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Средняя стоимость тура на новогодние каникулы за границу составляет 150-200 тысяч рублей на человека, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции во вторник. "Средняя стоимость новогоднего тура, по всем рынкам - от Турции до Мальдив - порядка 150-200 тысяч на человек с завтраком и перелетом", - сказала Ломидзе. Она отметила, что речь идет о туре на 8-10 дней с размещением в четырехзвездочном отеле. Если размещение в пятизвездном отеле, то стоимость будет выше - в среднем 250 тысяч рублей на 8-10 дней. Напротив, внутри России новогодний отдых редко берут на всю неделю, исключение - горнолыжные туры. Как правило, россияне разбивают отдых на короткие периоды - 3-4 дня в новогодние каникулы и 3-4 дня ближе к Рождеству или уже после него. "Наши туристы любят отдыхать и от отдыха тоже", - отметила Ломидзе. "Средняя стоимость четырехдневного отдыха на каникулы составляет, от Мурманской области до Алтая, порядка 80-100 тысяч на человека в среднем, на 4 дня, без дороги", - рассказала Ломидзе. Речь идет о размещении с новогодним ужином, минимальной развлекательной программой и с завтраками, отметила она.

