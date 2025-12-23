https://1prime.ru/20251223/avto-865603441.html

"И так работает". Почему у нас до сих пор нет АКПП для народных авто

бизнес

автоваз

volkswagen

авто

мнения аналитиков

МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Может ли автомобильная держава не обладать компетенциями в области проектирования или создания автоматической коробки передач? Наверное, подобная ситуация невозможна.Однако на практике мы наблюдаем нечто иное. На протяжении десятилетий новейшей истории автомобильной промышленности России постоянно ведутся разговоры о том, что такая коробка необходима отечественному автопрому. Но дальше разговоров и громких заявлений дело не шло.И вот недавно СМИ сообщили, что в стране вскоре стартует массовое производство автоматических коробок передач с гидротрансформатором — классических "автоматов", которые считаются наиболее надёжными для российских дорог. До этого отечественные варианты применялись лишь в премиальных моделях, а обычные обходились импортом.При этом удивительно то, что промышленность СССР успешно выпускала автоматы. По крайней мере, для профессиональных транспортных средств. Первая советская "Волга" с АКПП появилась еще в 60-х годах прошлого века. Однако массовой эта технология пока не стала.Почему же массовый легковой автопром в этом вопросе оказался в роли "лишенца"? Давайте разбираться.Напомню, что в Советском Союзе “легковушка”, несмотря на довольно большие объемы выпуска, не была массовым продуктом. Автомобиль для советского человека был не средством передвижения, а предметом роскоши. В 1970 году при минимальной зарплате 120 рублей Москвич-2140 стоил 7500 рублей. Авто к тому же нельзя было купить просто так. Надо было отстоять очередь или быть, например, выдающимся передовиком производства. Это приводило к совершенно невероятным ситуациям, когда б/у авто стоило дороже нового, поскольку для его покупки не нужно было ждать.При таких ценах любое усовершенствование авто приводило к росту стоимости, что могло просто обрушить спрос. Автоматическая коробка в тех условиях в легковушке оказаться никак не могла. Таким образом, запроса на строительство высокотехнологичного завода по производству автоматических трансмиссий не было.Затем наступила эпоха активного перехода на новую экономическую модель, и конечная стоимость авто стала еще серьезней влиять на его доступность. Причем спрос на отечественные автомобили сохранялся практически на ажиотажном уровне. Зачем трогать то, что и так работает? Проверенная временем комбинация атмосферный мотор плюс механическая коробка передач продолжала приносить деньги. Когда на российский рынок начали приходить мировые автопроизводители, то запрос на автоматы стали с успехом закрывать они. А отечественный автопром по-прежнему старался выживать за счет простоты конструкции и привлекательной цены.Однако реалии меняются, и потребитель начинает понемногу отворачиваться от механических КПП в сторону автоматов. Казалось бы, наступило удачное время для локализации их производства - причем созданных как по классической схеме, так и в виде вариаторов или роботов. Но здесь есть ряд моментов, которые являются существенным препятствием для производства этих узлов на территории нашей страны.Дело в том, что даже производство классического гидромеханического автомата требует больших вложений и вряд ли окупится в короткие сроки. Ведь дело не только в том, чтобы сделать подобный агрегат. Его необходимо в массовом порядке устанавливать на серийный автомобиль. Тут сразу возникает экономический вопрос. Ведь те модели, которые сейчас выпускаются на нашем рынке (если это не локализация “китайцев”), тоже потребуют дорогостоящих доработок и испытаний с новой коробкой. И каждое конструкторское решение привет к росту стоимости авто. Будет ли на них массовый спрос?Если же рассмотреть вопрос производства вариаторов или роботов, то здесь ситуация еще сложнее. К упомянутым вопросам производства и реализацией присоединяются существенные технологические сложности. Которые требуют и дорогостоящих технологий, и компетенций, и ремонта за счет производителя в случае выявленных ошибок. Например, компания Volkswagen так и не смогла до конца решить проблему со своими коробками DSG, несмотря на десятилетия разработки.Так что в рамках существующих реалий экономического смысла в создании собственного производства автоматических коробок передач на территории России ранее не наблюдалось. Тем более, китайские автопроизводители благодаря доступу к технологиям западного автопрома с успехом освоили эти дорогие узлы автомобиля и при необходимости без особых проблем в состоянии их адаптировать и для наших авто. Что успешно демонстрирует тот же "АвтоВАЗ". Так что в ближайшее время полностью отечественные автоматы вряд ли станут по-настоящему массовым явлением. А что будет дальше и как пойдет работа на новых предприятиях, покажет будущее.

