Назван срок, когда доллар снова будет стоить 90 рублей

2025-12-23T03:03+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Доллар по 90 рублей и выше - это не история ближайших недель и не вопрос спекулятивного всплеска, а базовый сценарий 2026 года, скорее даже первой его половины, рассказал агентству “Прайм” управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев“Речь идёт не о девальвации, а о постепенном смещении равновесного уровня курса по мере прохождения бюджетных и валютных циклов, мы видим, что рынок к этому движется достаточно последовательно”, - сказал он.Базовым фактором здесь является структурный спрос на валюту как инструмент хеджирования. Даже когда рубль временно укрепляется, ни население, ни бизнес не отказываются от валютной позиции. Этот спрос не агрессивный, но достаточно стабильный, и именно он формирует нижнюю границу курса, не позволяя рублю надолго удерживаться на крепких уровнях.Причины для устойчивого сценария сильного рубля фактически отсутствуют. Мы не видим ни значимого притока валютной ликвидности, ни устойчивого роста экспортной выручки, ни институциональных изменений, которые могли бы снизить премию за риск. Любые периоды укрепления - это, как правило, реакция на новости и ожидания, а не результат реального изменения фундаментальных условий, считает Дмитрий Целищев.“Поэтому наш базовый сценарий на 2026 год остается консервативным: движение курса в диапазон, где отметка 90 рублей за доллар перестает быть стрессовой и становится рабочей. Это не вопрос паники или экстренных решений, скорее это вопрос баланса потоков, структуры спроса и объективных ограничений, в которых сегодня существует российский валютный рынок”, - заключил специалист.

