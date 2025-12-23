Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан сформирует план добычи нефти на 2026 год с учетом внешних рисков - 23.12.2025
Казахстан сформирует план добычи нефти на 2026 год с учетом внешних рисков
АЛМА-АТА, 23 дек - ПРАЙМ. Казахстан сформирует план по добыче нефти на 2026 год с учетом внешних факторов и рисков, заявили РИА Новости в министерстве энергетики республики. "План на 2026 год будет формироваться на основе планов по добыче углеводородов недропользователей с учетом внешних факторов и рисков", - сообщили агентству в энергетическом ведомстве. Ранее в минэнерго заявляли, что Казахстан планирует добывать свыше 100 миллионов тонн нефти с 2026 года за счет реализации проектов на трех крупнейших месторождениях на западе республики - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. По данным главы казахстанского минэнерго Ерлана Аккенженова, за январь- сентябрь объем добычи нефти и газового конденсата в республике составил 75,7 миллиона тонн, что соответствует 113,2% к аналогичному периоду 2024 года, при этом план на этот год составляет 96,2 миллиона тонн.
16:11 23.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
АЛМА-АТА, 23 дек - ПРАЙМ. Казахстан сформирует план по добыче нефти на 2026 год с учетом внешних факторов и рисков, заявили РИА Новости в министерстве энергетики республики.
"План на 2026 год будет формироваться на основе планов по добыче углеводородов недропользователей с учетом внешних факторов и рисков", - сообщили агентству в энергетическом ведомстве.
Ранее в минэнерго заявляли, что Казахстан планирует добывать свыше 100 миллионов тонн нефти с 2026 года за счет реализации проектов на трех крупнейших месторождениях на западе республики - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.
По данным главы казахстанского минэнерго Ерлана Аккенженова, за январь- сентябрь объем добычи нефти и газового конденсата в республике составил 75,7 миллиона тонн, что соответствует 113,2% к аналогичному периоду 2024 года, при этом план на этот год составляет 96,2 миллиона тонн.
