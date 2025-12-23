Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крым показал рекордный прирост в организованном туризме в 2025 году - 23.12.2025
Крым показал рекордный прирост в организованном туризме в 2025 году
Крым показал рекордный прирост в организованном туризме в 2025 году - 23.12.2025, ПРАЙМ
Крым показал рекордный прирост в организованном туризме в 2025 году
Крым в 2025 году показал рекордный прирост турпотока в организованном сегменте - почти на 67%, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Крым в 2025 году показал рекордный прирост турпотока в организованном сегменте - почти на 67%, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Аналитический центр АТОР проанализировал динамику по ключевым направлениям внутреннего организованного туризма в уходящем году. По оценке аналитиков, в 2025 году произошло значительное перераспределении потоков между регионами. Среди ключевых трендов - феноменальный рост Крыма. "Направление стало главным сюрпризом года, показав рекордный прирост в организованном сегменте на 66,8%, несмотря на логистические и геополитические сложности", - говорится в сообщении АТОР. Краснодарский край по итогам года показал снижение турпотока (на 15,4%), но сохранил лидерство по количеству поездок в стране. В АТОР также обратили внимание на трансформацию Калининграда, который все больше ассоциируется с пляжным отдыхом в сочетании с насыщенной экскурсионной программой. "Рост доли продаж Калининграда в общем объеме с 15,9% в 2024 году до 17,1% в 2025", - отметили в ассоциации. Кроме того, среди трендов, по оценке АТОР, устойчивый интерес туристов к Санкт-Петербургу (турпоток вырос на 7,1%), а также увеличение спроса на поездки в Дагестан и другие республики Северного Кавказа.
Крым показал рекордный прирост в организованном туризме в 2025 году

АТОР: в 2025 году Крым показал рекордный прирост турпотока в организованном сегменте

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Крым в 2025 году показал рекордный прирост турпотока в организованном сегменте - почти на 67%, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Аналитический центр АТОР проанализировал динамику по ключевым направлениям внутреннего организованного туризма в уходящем году. По оценке аналитиков, в 2025 году произошло значительное перераспределении потоков между регионами.
Среди ключевых трендов - феноменальный рост Крыма. "Направление стало главным сюрпризом года, показав рекордный прирост в организованном сегменте на 66,8%, несмотря на логистические и геополитические сложности", - говорится в сообщении АТОР.
Краснодарский край по итогам года показал снижение турпотока (на 15,4%), но сохранил лидерство по количеству поездок в стране.
В АТОР также обратили внимание на трансформацию Калининграда, который все больше ассоциируется с пляжным отдыхом в сочетании с насыщенной экскурсионной программой. "Рост доли продаж Калининграда в общем объеме с 15,9% в 2024 году до 17,1% в 2025", - отметили в ассоциации.
Кроме того, среди трендов, по оценке АТОР, устойчивый интерес туристов к Санкт-Петербургу (турпоток вырос на 7,1%), а также увеличение спроса на поездки в Дагестан и другие республики Северного Кавказа.
