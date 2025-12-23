Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть снижаются на фоне избытка предложения на рынке - 23.12.2025
Цены на нефть снижаются на фоне избытка предложения на рынке
Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне избытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне избытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 7.50 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,95% относительно предыдущего закрытия - до 61,48 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 57,91 доллара. "Даже если экспорт нефти из Венесуэлы в ближайшее время сократится до нуля, нефтяные рынки, вероятно, все равно будут хорошо обеспечены в первой половине 2026 года", - цитирует агентство Рейтер аналитическую записку компании Barclays. Согласно оценкам Barclays, пишет агентство, мировой избыток нефти сократится всего до 700 тысяч баррелей в день в четвертом квартале 2026 года. Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Во вторник Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры и нефть с них, которую они могут продать или добавить к стратегическим резервам.
08:08 23.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне избытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков.
По состоянию на 7.50 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,95% относительно предыдущего закрытия - до 61,48 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 57,91 доллара.
"Даже если экспорт нефти из Венесуэлы в ближайшее время сократится до нуля, нефтяные рынки, вероятно, все равно будут хорошо обеспечены в первой половине 2026 года", - цитирует агентство Рейтер аналитическую записку компании Barclays.
Согласно оценкам Barclays, пишет агентство, мировой избыток нефти сократится всего до 700 тысяч баррелей в день в четвертом квартале 2026 года.
Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Во вторник Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры и нефть с них, которую они могут продать или добавить к стратегическим резервам.
