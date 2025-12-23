https://1prime.ru/20251223/neft-865823864.html

Цены на нефть снижаются на фоне избытка предложения на рынке

Цены на нефть снижаются на фоне избытка предложения на рынке - 23.12.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть снижаются на фоне избытка предложения на рынке

Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне избытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T08:08+0300

2025-12-23T08:08+0300

2025-12-23T08:08+0300

нефть

рынок

венесуэла

сша

дональд трамп

barclays

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне избытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 7.50 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,95% относительно предыдущего закрытия - до 61,48 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 57,91 доллара. "Даже если экспорт нефти из Венесуэлы в ближайшее время сократится до нуля, нефтяные рынки, вероятно, все равно будут хорошо обеспечены в первой половине 2026 года", - цитирует агентство Рейтер аналитическую записку компании Barclays. Согласно оценкам Barclays, пишет агентство, мировой избыток нефти сократится всего до 700 тысяч баррелей в день в четвертом квартале 2026 года. Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Во вторник Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры и нефть с них, которую они могут продать или добавить к стратегическим резервам.

https://1prime.ru/20251222/neft-865814289.html

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, венесуэла, сша, дональд трамп, barclays