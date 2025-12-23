Цены на нефть снижаются на фоне избытка предложения на рынке

https://1prime.ru/20251223/neft-865823864.html
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне избытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 7.50 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,95% относительно предыдущего закрытия - до 61,48 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 57,91 доллара. "Даже если экспорт нефти из Венесуэлы в ближайшее время сократится до нуля, нефтяные рынки, вероятно, все равно будут хорошо обеспечены в первой половине 2026 года", - цитирует агентство Рейтер аналитическую записку компании Barclays. Согласно оценкам Barclays, пишет агентство, мировой избыток нефти сократится всего до 700 тысяч баррелей в день в четвертом квартале 2026 года. Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Во вторник Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры и нефть с них, которую они могут продать или добавить к стратегическим резервам.
