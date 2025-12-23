https://1prime.ru/20251223/neft-865836695.html

Нефть слабо дорожает из-за блокады поставок из Венесуэлы

2025-12-23T14:15+0300

нефть

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Нефть во вторник днем слабо дорожает, покупатели запасаются сырьем вследствие продолжающейся блокады США поставок нефти из Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.04 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,14% относительно предыдущего закрытия, до 62,16 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 58,07 доллара. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. "Эти риски приведут к укреплению фундаментальных факторов, поскольку такие страны, как Китай, накапливают запасы нефти из-за опасений возможных перебоев в будущем", - цитирует агентство Рейтер слова генерального директора XAnalysts Pty Ltd Мукеша Сахдева (Mukesh Sahdev). Китай - один из крупнейших мировых потребителей нефти.

