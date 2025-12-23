Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть слабо дорожает из-за блокады поставок из Венесуэлы - 23.12.2025, ПРАЙМ
Нефть слабо дорожает из-за блокады поставок из Венесуэлы
Нефть слабо дорожает из-за блокады поставок из Венесуэлы - 23.12.2025, ПРАЙМ
Нефть слабо дорожает из-за блокады поставок из Венесуэлы
Нефть во вторник днем слабо дорожает, покупатели запасаются сырьем вследствие продолжающейся блокады США поставок нефти из Венесуэлы, свидетельствуют данные... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T14:15+0300
2025-12-23T14:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863108311_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_417a860d55d985ed5676a9bf2b019ce1.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Нефть во вторник днем слабо дорожает, покупатели запасаются сырьем вследствие продолжающейся блокады США поставок нефти из Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.04 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,14% относительно предыдущего закрытия, до 62,16 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 58,07 доллара. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. "Эти риски приведут к укреплению фундаментальных факторов, поскольку такие страны, как Китай, накапливают запасы нефти из-за опасений возможных перебоев в будущем", - цитирует агентство Рейтер слова генерального директора XAnalysts Pty Ltd Мукеша Сахдева (Mukesh Sahdev). Китай - один из крупнейших мировых потребителей нефти.
14:15 23.12.2025
 
Нефть слабо дорожает из-за блокады поставок из Венесуэлы

Нефть слабо дорожает на фоне блокады США поставок из Венесуэлы

© AP Photo / Mathieu PattierТанкер
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Танкер. Архивное фото
© AP Photo / Mathieu Pattier
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Нефть во вторник днем слабо дорожает, покупатели запасаются сырьем вследствие продолжающейся блокады США поставок нефти из Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.04 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,14% относительно предыдущего закрытия, до 62,16 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 58,07 доллара.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
"Эти риски приведут к укреплению фундаментальных факторов, поскольку такие страны, как Китай, накапливают запасы нефти из-за опасений возможных перебоев в будущем", - цитирует агентство Рейтер слова генерального директора XAnalysts Pty Ltd Мукеша Сахдева (Mukesh Sahdev).
Китай - один из крупнейших мировых потребителей нефти.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Глава "Транснефти" рассказал о стабильности поставок нефти в России
10:06
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
