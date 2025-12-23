Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть перешли к снижению вечером - 23.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251223/neft-865850547.html
Цены на нефть перешли к снижению вечером
Цены на нефть перешли к снижению вечером - 23.12.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к снижению вечером
Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T19:39+0300
2025-12-23T19:58+0300
нефть
сша
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.00 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,5% - до 61,75 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 57,76 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала. Цены на нефть росли четыре предыдущие торговые сессии подряд. За этот период Brent подорожал на 5,3%, WTI - на 4,9%. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией вокруг США и Венесуэлы, а также за изменением баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. "Рынок, похоже, находится в состоянии борьбы между факторами переизбытка предложения и последними опасениями по поводу поставок из-за блокады США, сократившей объемы погрузки и экспорта из Венесуэлы", - заявил агентству Рейтер аналитик Rystad Джанив Шах (Janiv Shah).
https://1prime.ru/20251223/kazakhstan-865842132.html
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_117:0:2193:1557_1920x0_80_0_0_47bff2058ebf0305db5c4725b1d32f13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, венесуэла
Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА
19:39 23.12.2025 (обновлено: 19:58 23.12.2025)
 
Цены на нефть перешли к снижению вечером

Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник вечером

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.00 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,5% - до 61,75 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 57,76 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала.
Цены на нефть росли четыре предыдущие торговые сессии подряд. За этот период Brent подорожал на 5,3%, WTI - на 4,9%.
Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией вокруг США и Венесуэлы, а также за изменением баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.
"Рынок, похоже, находится в состоянии борьбы между факторами переизбытка предложения и последними опасениями по поводу поставок из-за блокады США, сократившей объемы погрузки и экспорта из Венесуэлы", - заявил агентству Рейтер аналитик Rystad Джанив Шах (Janiv Shah).
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Казахстан сформирует план добычи нефти на 2026 год с учетом внешних рисков
16:11
 
НефтьСШАВЕНЕСУЭЛА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала