Цены на нефть перешли к снижению вечером

Цены на нефть перешли к снижению вечером

2025-12-23T19:39+0300

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.00 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,5% - до 61,75 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 57,76 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала. Цены на нефть росли четыре предыдущие торговые сессии подряд. За этот период Brent подорожал на 5,3%, WTI - на 4,9%. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией вокруг США и Венесуэлы, а также за изменением баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. "Рынок, похоже, находится в состоянии борьбы между факторами переизбытка предложения и последними опасениями по поводу поставок из-за блокады США, сократившей объемы погрузки и экспорта из Венесуэлы", - заявил агентству Рейтер аналитик Rystad Джанив Шах (Janiv Shah).

