https://1prime.ru/20251223/neft-865850547.html
Цены на нефть перешли к снижению вечером
Цены на нефть перешли к снижению вечером - 23.12.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к снижению вечером
Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T19:39+0300
2025-12-23T19:39+0300
2025-12-23T19:58+0300
нефть
сша
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.00 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,5% - до 61,75 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 57,76 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала. Цены на нефть росли четыре предыдущие торговые сессии подряд. За этот период Brent подорожал на 5,3%, WTI - на 4,9%. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией вокруг США и Венесуэлы, а также за изменением баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. "Рынок, похоже, находится в состоянии борьбы между факторами переизбытка предложения и последними опасениями по поводу поставок из-за блокады США, сократившей объемы погрузки и экспорта из Венесуэлы", - заявил агентству Рейтер аналитик Rystad Джанив Шах (Janiv Shah).
https://1prime.ru/20251223/kazakhstan-865842132.html
сша
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_117:0:2193:1557_1920x0_80_0_0_47bff2058ebf0305db5c4725b1d32f13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, венесуэла
Цены на нефть перешли к снижению вечером
Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник вечером
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.00 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,5% - до 61,75 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 57,76 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала.
Цены на нефть росли четыре предыдущие торговые сессии подряд. За этот период Brent подорожал на 5,3%, WTI - на 4,9%.
Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией вокруг США
и Венесуэлы
, а также за изменением баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.
"Рынок, похоже, находится в состоянии борьбы между факторами переизбытка предложения и последними опасениями по поводу поставок из-за блокады США, сократившей объемы погрузки и экспорта из Венесуэлы", - заявил агентству Рейтер аналитик Rystad Джанив Шах (Janiv Shah).
Казахстан сформирует план добычи нефти на 2026 год с учетом внешних рисков