Названы продукты, которые россияне покупают к новогоднему столу заранее
2025-12-23T06:47+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Почти половина россиян заранее покупают алкоголь на Новый год, красную икру приобретают заблаговременно четверть жителей страны, столько же берут колбасу и мясные деликатесы, рассказали РИА Новости в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества. "Согласно результатам, 76% респондентов покупают продукты для новогоднего стола заранее. 40% заблаговременно закупаются консервированными овощами, около трети (31%) - шоколадными конфетами. 25% россиян запасаются красной икрой и столько же покупают сырокопченые колбасы, мясные деликатесы", - рассказали в Роскачестве, указав, что в исследовании приняли участие 1,5 тысячи россиян. Там же отметили, что 14% россиян берут заранее свежее мясо, а 12% - замороженную рыбу. Примерно каждый десятый покупает заранее перед Новым годом свежую рыбу и замороженное мясо. "Что касается напитков, то 45% россиян ответили, что перед Новым годом закупаются алкоголем, 25% берут соки и морсы и 24% - безалкогольную сладкую газировку", - уточнили в организации. По данным центра, почти четверть россиян вообще не приобретают продукты заранее. Большинство опрошенных предпочитают делать покупки для новогоднего стола в розничных магазинах, 37% идут за едой на рынок, а 12% заказывают ее на маркетплейсах.
