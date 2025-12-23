В системе госзакупок Москвы выросло число импортозамещенных товаров

https://1prime.ru/20251223/purtov-865829998.html

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Число товаров, производимых на территории России и стран ЕАЭС, в системе госзакупок Москвы достигло 72%, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. "На текущий момент объем нашего госзаказа уже практически приблизился к 2 триллионам рублей. К концу года мы, наверное, чуть-чуть перешагнем эту сумму. И новые правила национального режима как раз способствуют тому, чтобы количество товаров, производимых на территориях Российской Федерации и стран ЕАЭС, росло. Сейчас мы достигли уровня 72%. Понимаем, что это очень важная задача по поддержке наших предпринимателей. И я надеюсь, что в следующем году мы пойдем дальше и вырастем еще. Тем более, что мы реализуем такую масштабную программу по развитию бизнеса на территории города и заключаем офсетные контракты, которые позволяют увеличить количество товаров, производимых у нас", - рассказал Пуртов. Глава департамента подчеркнул, что Москва является лидером по офсетным контрактам. "Таких контрактов у нас сейчас 36, а общий объем инвестиций - 734 миллиарда рублей, достаточно серьезная сумма. Только за этот год мы заключили восемь офсетных контрактов. В первую очередь мы начинали с производства лекарств, медицинского оборудования. А сейчас делаем различные контракты в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - добавил Пуртов. Руководитель департамента отметил, что столица проводит закупки малого объема на Портале поставщиков. Ресурс работает в Москве с 2013 года и фактически является межрегиональным электронным магазином, который позволяет предпринимателям со всей страны участвовать в госзаказе. Наиболее востребованы на нем лекарственные препараты, бытовая техника, канцелярия.

