В системе госзакупок Москвы выросло число импортозамещенных товаров - 23.12.2025
В системе госзакупок Москвы выросло число импортозамещенных товаров
В системе госзакупок Москвы выросло число импортозамещенных товаров - 23.12.2025, ПРАЙМ
В системе госзакупок Москвы выросло число импортозамещенных товаров
Число товаров, производимых на территории России и стран ЕАЭС, в системе госзакупок Москвы достигло 72%, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T11:08+0300
2025-12-23T11:08+0300
россия
москва
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865829820_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_7db782cb5547ae3623fd60522615f60c.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Число товаров, производимых на территории России и стран ЕАЭС, в системе госзакупок Москвы достигло 72%, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. "На текущий момент объем нашего госзаказа уже практически приблизился к 2 триллионам рублей. К концу года мы, наверное, чуть-чуть перешагнем эту сумму. И новые правила национального режима как раз способствуют тому, чтобы количество товаров, производимых на территориях Российской Федерации и стран ЕАЭС, росло. Сейчас мы достигли уровня 72%. Понимаем, что это очень важная задача по поддержке наших предпринимателей. И я надеюсь, что в следующем году мы пойдем дальше и вырастем еще. Тем более, что мы реализуем такую масштабную программу по развитию бизнеса на территории города и заключаем офсетные контракты, которые позволяют увеличить количество товаров, производимых у нас", - рассказал Пуртов. Глава департамента подчеркнул, что Москва является лидером по офсетным контрактам. "Таких контрактов у нас сейчас 36, а общий объем инвестиций - 734 миллиарда рублей, достаточно серьезная сумма. Только за этот год мы заключили восемь офсетных контрактов. В первую очередь мы начинали с производства лекарств, медицинского оборудования. А сейчас делаем различные контракты в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - добавил Пуртов. Руководитель департамента отметил, что столица проводит закупки малого объема на Портале поставщиков. Ресурс работает в Москве с 2013 года и фактически является межрегиональным электронным магазином, который позволяет предпринимателям со всей страны участвовать в госзаказе. Наиболее востребованы на нем лекарственные препараты, бытовая техника, канцелярия.
россия, москва, еаэс
РОССИЯ, МОСКВА, ЕАЭС
11:08 23.12.2025
 
В системе госзакупок Москвы выросло число импортозамещенных товаров

Пуртов: количество производимых в России и странах ЕАЭС товаров в госзакупках достигло 72%

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Число товаров, производимых на территории России и стран ЕАЭС, в системе госзакупок Москвы достигло 72%, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
"На текущий момент объем нашего госзаказа уже практически приблизился к 2 триллионам рублей. К концу года мы, наверное, чуть-чуть перешагнем эту сумму. И новые правила национального режима как раз способствуют тому, чтобы количество товаров, производимых на территориях Российской Федерации и стран ЕАЭС, росло. Сейчас мы достигли уровня 72%. Понимаем, что это очень важная задача по поддержке наших предпринимателей. И я надеюсь, что в следующем году мы пойдем дальше и вырастем еще. Тем более, что мы реализуем такую масштабную программу по развитию бизнеса на территории города и заключаем офсетные контракты, которые позволяют увеличить количество товаров, производимых у нас", - рассказал Пуртов.
Глава департамента подчеркнул, что Москва является лидером по офсетным контрактам.
"Таких контрактов у нас сейчас 36, а общий объем инвестиций - 734 миллиарда рублей, достаточно серьезная сумма. Только за этот год мы заключили восемь офсетных контрактов. В первую очередь мы начинали с производства лекарств, медицинского оборудования. А сейчас делаем различные контракты в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - добавил Пуртов.
Руководитель департамента отметил, что столица проводит закупки малого объема на Портале поставщиков. Ресурс работает в Москве с 2013 года и фактически является межрегиональным электронным магазином, который позволяет предпринимателям со всей страны участвовать в госзаказе. Наиболее востребованы на нем лекарственные препараты, бытовая техника, канцелярия.
Все ждут российских импортозамещенных самолетов, заявил Мишустин
5 августа, 10:42
 
