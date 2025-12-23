Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов обсудил с главой Хакасии сбалансированность бюджета региона - 23.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов обсудил с главой Хакасии сбалансированность бюджета региона
Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с главой Хакасии Валентином Коноваловым социально-экономическое развитие региона и сбалансированность его бюджета,... | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с главой Хакасии Валентином Коноваловым социально-экономическое развитие региона и сбалансированность его бюджета, сообщает Минфин РФ. "Министр финансов Антон Силуанов и глава Республики Хакасия - председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов обсудили социально-экономическое развитие региона, динамику развития основных секторов экономики и доходов региона. Отдельной темой встречи стали вопросы сбалансированности регионального бюджета, реализации программы оздоровления региональных финансов, завершения финансового года", - говорится в материалах на сайте министерства. Также обсуждались вопросы финансового обеспечения приоритетных социально значимых расходов, в том числе на оплату труда и социальные выплаты, добавили в Минфине.
17:04 23.12.2025
 
Силуанов обсудил с главой Хакасии сбалансированность бюджета региона

© РИА Новости . Максим Блинов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с главой Хакасии Валентином Коноваловым социально-экономическое развитие региона и сбалансированность его бюджета, сообщает Минфин РФ.
"Министр финансов Антон Силуанов и глава Республики Хакасия - председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов обсудили социально-экономическое развитие региона, динамику развития основных секторов экономики и доходов региона. Отдельной темой встречи стали вопросы сбалансированности регионального бюджета, реализации программы оздоровления региональных финансов, завершения финансового года", - говорится в материалах на сайте министерства.
Также обсуждались вопросы финансового обеспечения приоритетных социально значимых расходов, в том числе на оплату труда и социальные выплаты, добавили в Минфине.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Силуанов рассказал о базовом принципе сбалансированности бюджета
10 декабря, 09:02
 
