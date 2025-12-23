https://1prime.ru/20251223/siluanov-865845078.html
Силуанов обсудил с главой Хакасии сбалансированность бюджета региона
Силуанов обсудил с главой Хакасии сбалансированность бюджета региона - 23.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов обсудил с главой Хакасии сбалансированность бюджета региона
Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с главой Хакасии Валентином Коноваловым социально-экономическое развитие региона и сбалансированность его бюджета,... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T17:04+0300
2025-12-23T17:04+0300
2025-12-23T17:04+0300
экономика
россия
рф
хакасия
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691727_0:87:3080:1820_1920x0_80_0_0_5c53935b8e4706b498404e6db30d400f.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с главой Хакасии Валентином Коноваловым социально-экономическое развитие региона и сбалансированность его бюджета, сообщает Минфин РФ. "Министр финансов Антон Силуанов и глава Республики Хакасия - председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов обсудили социально-экономическое развитие региона, динамику развития основных секторов экономики и доходов региона. Отдельной темой встречи стали вопросы сбалансированности регионального бюджета, реализации программы оздоровления региональных финансов, завершения финансового года", - говорится в материалах на сайте министерства. Также обсуждались вопросы финансового обеспечения приоритетных социально значимых расходов, в том числе на оплату труда и социальные выплаты, добавили в Минфине.
https://1prime.ru/20251210/siluanov--865390024.html
рф
хакасия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691727_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_ae19b28b5ca406dbf57fe9ec3ac5383f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, хакасия, антон силуанов, минфин
Экономика, РОССИЯ, РФ, ХАКАСИЯ, Антон Силуанов, Минфин
Силуанов обсудил с главой Хакасии сбалансированность бюджета региона
Силуанов и глава Хакасии Коновалов обсудили сбалансированность бюджета региона