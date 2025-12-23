https://1prime.ru/20251223/siluanov-865845078.html

Силуанов обсудил с главой Хакасии сбалансированность бюджета региона

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с главой Хакасии Валентином Коноваловым социально-экономическое развитие региона и сбалансированность его бюджета, сообщает Минфин РФ. "Министр финансов Антон Силуанов и глава Республики Хакасия - председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов обсудили социально-экономическое развитие региона, динамику развития основных секторов экономики и доходов региона. Отдельной темой встречи стали вопросы сбалансированности регионального бюджета, реализации программы оздоровления региональных финансов, завершения финансового года", - говорится в материалах на сайте министерства. Также обсуждались вопросы финансового обеспечения приоритетных социально значимых расходов, в том числе на оплату труда и социальные выплаты, добавили в Минфине.

