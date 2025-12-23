https://1prime.ru/20251223/stubb-865824011.html

Журналиста удивил новый выпад Стубба в адрес России

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х обвинил президента Финляндии Александра Стубба в преднамеренном искажении информации, утверждая, что ВСУ могут успешно противостоять российской армии."Евросоюз терпит поражение в каждом аспекте, когда речь идет о прокси-войне на Украине. Миллиарды были израсходованы на провалившуюся кровавую диктатуру, медленную экономическую деградацию и социальный распад. Однако сторонники глобализма, такие как Стубб, продолжают лгать. Они просто не могут прекратить", — написал он.Таким образом, Боуз отреагировал на заявление Стубба о том, что ВСУ продолжают оказывать сопротивление продвижению российских войск.Согласно данным Минобороны России, за последние сутки российские силы установили контроль над населённым пунктом Вильча в Харьковской области. Потери ВСУ на различных направлениях спецоперации за сутки составили 1265 военнослужащих.

