Спецоперация на Украине
2025-12-23T08:09+0300
2025-12-23T08:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606268_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_29b2868e92bba6eae3b189aa7ed9705d.jpg
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х обвинил президента Финляндии Александра Стубба в преднамеренном искажении информации, утверждая, что ВСУ могут успешно противостоять российской армии."Евросоюз терпит поражение в каждом аспекте, когда речь идет о прокси-войне на Украине. Миллиарды были израсходованы на провалившуюся кровавую диктатуру, медленную экономическую деградацию и социальный распад. Однако сторонники глобализма, такие как Стубб, продолжают лгать. Они просто не могут прекратить", — написал он.Таким образом, Боуз отреагировал на заявление Стубба о том, что ВСУ продолжают оказывать сопротивление продвижению российских войск.Согласно данным Минобороны России, за последние сутки российские силы установили контроль над населённым пунктом Вильча в Харьковской области. Потери ВСУ на различных направлениях спецоперации за сутки составили 1265 военнослужащих.
08:09 23.12.2025
 
Боуз: Стубб намеренно искажает факты о российской армии

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Matthias Schrader
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х обвинил президента Финляндии Александра Стубба в преднамеренном искажении информации, утверждая, что ВСУ могут успешно противостоять российской армии.
"Евросоюз терпит поражение в каждом аспекте, когда речь идет о прокси-войне на Украине. Миллиарды были израсходованы на провалившуюся кровавую диктатуру, медленную экономическую деградацию и социальный распад. Однако сторонники глобализма, такие как Стубб, продолжают лгать. Они просто не могут прекратить", — написал он.
Таким образом, Боуз отреагировал на заявление Стубба о том, что ВСУ продолжают оказывать сопротивление продвижению российских войск.
Согласно данным Минобороны России, за последние сутки российские силы установили контроль над населённым пунктом Вильча в Харьковской области. Потери ВСУ на различных направлениях спецоперации за сутки составили 1265 военнослужащих.
Чаты
Заголовок открываемого материала