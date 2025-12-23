https://1prime.ru/20251223/taman-865830706.html
В порту Тамань ликвидировали пожар на трубопроводе с мазутом
СОЧИ, 23 дек - ПРАЙМ. Пожар на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Тамань в Краснодарском крае ликвидирован, сообщили в оперативном штабе региона. "В Темрюкском районе ликвидировали возгорания в порту Тамань (поселок Волна). По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 09.15 оперативные службы полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом", - говорится в сообщении.
