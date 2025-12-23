Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В порту Тамань ликвидировали пожар на трубопроводе с мазутом - 23.12.2025
В порту Тамань ликвидировали пожар на трубопроводе с мазутом
В порту Тамань ликвидировали пожар на трубопроводе с мазутом - 23.12.2025, ПРАЙМ
В порту Тамань ликвидировали пожар на трубопроводе с мазутом
Пожар на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Тамань в Краснодарском крае ликвидирован, сообщили в оперативном штабе региона. | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T11:28+0300
2025-12-23T11:28+0300
нефть
россия
тамань
краснодарский край
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861540610_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_c460b8be76dbb3694385ebed6c65e173.jpg
СОЧИ, 23 дек - ПРАЙМ. Пожар на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Тамань в Краснодарском крае ликвидирован, сообщили в оперативном штабе региона. "В Темрюкском районе ликвидировали возгорания в порту Тамань (поселок Волна). По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 09.15 оперативные службы полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом", - говорится в сообщении.
тамань
краснодарский край
нефть, россия, тамань, краснодарский край, мчс
Нефть, РОССИЯ, Тамань, Краснодарский край, МЧС
11:28 23.12.2025
 
В порту Тамань ликвидировали пожар на трубопроводе с мазутом

На Кубани ликвидировали возгорание на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Тамань

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПожарный работает на месте происшествия
Пожарный работает на месте происшествия - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Пожарный работает на месте происшествия. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
СОЧИ, 23 дек - ПРАЙМ. Пожар на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Тамань в Краснодарском крае ликвидирован, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Темрюкском районе ликвидировали возгорания в порту Тамань (поселок Волна). По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 09.15 оперативные службы полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом", - говорится в сообщении.
НефтьРОССИЯТаманьКраснодарский крайМЧС
 
 
