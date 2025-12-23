Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венесуэле объяснили атаку США на нефтяной сектор - 23.12.2025
В Венесуэле объяснили атаку США на нефтяной сектор
Наступление США на нефтяной сектор Венесуэлы является оборонительной реакцией администрации Дональда Трампа на гегемонический и финансовый упадок Вашингтона
2025-12-23T02:31+0300
2025-12-23T03:32+0300
02:31 23.12.2025 (обновлено: 03:32 23.12.2025)
 
В Венесуэле объяснили атаку США на нефтяной сектор

РИА Новости: депутат Бос назвал наступление США на нефтяной сектор реакцией на упадок США

КАРАКАС, 23 дек - ПРАЙМ. Наступление США на нефтяной сектор Венесуэлы является оборонительной реакцией администрации Дональда Трампа на гегемонический и финансовый упадок Вашингтона, заявил РИА Новости депутат правящей венесуэльской партии Тони Боса.
"США пускают в ход свои последние патроны выживания в упадке, который виден всем, который очевиден и связан не только с военной мощью: у США уже нет финансовых легких, они рушатся, как карточный домик. Это естественная реакция падающей империи", - сказал Боса, представляющий в национальной ассамблее Единую социалистическую партию Венесуэлы PSUV.
Каракас ранее заявил о похищении США двух судов с венесуэльской нефтью. Первый инцидент произошел 10 декабря, когда Вашингтон сообщил о конфискации танкера у побережья Венесуэлы, утверждая, что он перевозил нефть, находящуюся под санкциями, между Венесуэлой и Ираном. Позднее правительство Николаса Мадуро заявило о захвате частного судна с венесуэльской нефтью и похищении его экипажа, совершенном американскими военными в международных водах.
Экономист по образованию, Боса отметил, что атаки на нефтяные суда свидетельствуют о том, что военное присутствие США в Карибском бассейне направлено не на борьбу с наркотрафиком, а на присвоение венесуэльских ресурсов.
"Сейчас мы видим самую грубую форму - прямое вмешательство, которое ясно показывает реальные намерения США: они хотят не бороться с наркотиками, а присвоить эти ресурсы в момент, когда происходит надлом структуры власти долларовой системы и американского гегемона", - добавил депутат.
По словам собеседника агентства, чтобы оправдать военные действия, администрация Трампа выдумала так называемый "Картель Солнц".
"США вновь делают то, что умеют лучше всего, - лгут. В венесуэльском случае, я уверен, все это закончится грандиозным провалом, и не исключено, что в итоге подрежут стул у господина Трампа и он окажется в тюрьме, где он по своим заслугам и должен находиться", - заключил депутат.
Венесуэльское правительство ранее запросило заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций для обсуждения военной угрозы со стороны Вашингтона.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
 
