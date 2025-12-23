https://1prime.ru/20251223/venesuela-865820746.html

В Венесуэле объяснили атаку США на нефтяной сектор

В Венесуэле объяснили атаку США на нефтяной сектор - 23.12.2025, ПРАЙМ

В Венесуэле объяснили атаку США на нефтяной сектор

Наступление США на нефтяной сектор Венесуэлы является оборонительной реакцией администрации Дональда Трампа на гегемонический и финансовый упадок Вашингтона,... | 23.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-23T02:31+0300

2025-12-23T02:31+0300

2025-12-23T03:32+0300

нефть

энергетика

мировая экономика

венесуэла

сша

вашингтон

дональд трамп

николас мадуро

мария захарова

nbc

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865820746.jpg?1766449947

КАРАКАС, 23 дек - ПРАЙМ. Наступление США на нефтяной сектор Венесуэлы является оборонительной реакцией администрации Дональда Трампа на гегемонический и финансовый упадок Вашингтона, заявил РИА Новости депутат правящей венесуэльской партии Тони Боса. "США пускают в ход свои последние патроны выживания в упадке, который виден всем, который очевиден и связан не только с военной мощью: у США уже нет финансовых легких, они рушатся, как карточный домик. Это естественная реакция падающей империи", - сказал Боса, представляющий в национальной ассамблее Единую социалистическую партию Венесуэлы PSUV. Каракас ранее заявил о похищении США двух судов с венесуэльской нефтью. Первый инцидент произошел 10 декабря, когда Вашингтон сообщил о конфискации танкера у побережья Венесуэлы, утверждая, что он перевозил нефть, находящуюся под санкциями, между Венесуэлой и Ираном. Позднее правительство Николаса Мадуро заявило о захвате частного судна с венесуэльской нефтью и похищении его экипажа, совершенном американскими военными в международных водах. Экономист по образованию, Боса отметил, что атаки на нефтяные суда свидетельствуют о том, что военное присутствие США в Карибском бассейне направлено не на борьбу с наркотрафиком, а на присвоение венесуэльских ресурсов. "Сейчас мы видим самую грубую форму - прямое вмешательство, которое ясно показывает реальные намерения США: они хотят не бороться с наркотиками, а присвоить эти ресурсы в момент, когда происходит надлом структуры власти долларовой системы и американского гегемона", - добавил депутат. По словам собеседника агентства, чтобы оправдать военные действия, администрация Трампа выдумала так называемый "Картель Солнц". "США вновь делают то, что умеют лучше всего, - лгут. В венесуэльском случае, я уверен, все это закончится грандиозным провалом, и не исключено, что в итоге подрежут стул у господина Трампа и он окажется в тюрьме, где он по своим заслугам и должен находиться", - заключил депутат. Венесуэльское правительство ранее запросило заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций для обсуждения военной угрозы со стороны Вашингтона. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.

венесуэла

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, nbc, мид рф, мид