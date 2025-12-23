https://1prime.ru/20251223/venesuela-865820746.html
В Венесуэле объяснили атаку США на нефтяной сектор
2025-12-23T02:31+0300
2025-12-23T02:31+0300
2025-12-23T03:32+0300
нефть
энергетика
мировая экономика
венесуэла
сша
вашингтон
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
nbc
КАРАКАС, 23 дек - ПРАЙМ. Наступление США на нефтяной сектор Венесуэлы является оборонительной реакцией администрации Дональда Трампа на гегемонический и финансовый упадок Вашингтона, заявил РИА Новости депутат правящей венесуэльской партии Тони Боса. "США пускают в ход свои последние патроны выживания в упадке, который виден всем, который очевиден и связан не только с военной мощью: у США уже нет финансовых легких, они рушатся, как карточный домик. Это естественная реакция падающей империи", - сказал Боса, представляющий в национальной ассамблее Единую социалистическую партию Венесуэлы PSUV. Каракас ранее заявил о похищении США двух судов с венесуэльской нефтью. Первый инцидент произошел 10 декабря, когда Вашингтон сообщил о конфискации танкера у побережья Венесуэлы, утверждая, что он перевозил нефть, находящуюся под санкциями, между Венесуэлой и Ираном. Позднее правительство Николаса Мадуро заявило о захвате частного судна с венесуэльской нефтью и похищении его экипажа, совершенном американскими военными в международных водах. Экономист по образованию, Боса отметил, что атаки на нефтяные суда свидетельствуют о том, что военное присутствие США в Карибском бассейне направлено не на борьбу с наркотрафиком, а на присвоение венесуэльских ресурсов. "Сейчас мы видим самую грубую форму - прямое вмешательство, которое ясно показывает реальные намерения США: они хотят не бороться с наркотиками, а присвоить эти ресурсы в момент, когда происходит надлом структуры власти долларовой системы и американского гегемона", - добавил депутат. По словам собеседника агентства, чтобы оправдать военные действия, администрация Трампа выдумала так называемый "Картель Солнц". "США вновь делают то, что умеют лучше всего, - лгут. В венесуэльском случае, я уверен, все это закончится грандиозным провалом, и не исключено, что в итоге подрежут стул у господина Трампа и он окажется в тюрьме, где он по своим заслугам и должен находиться", - заключил депутат. Венесуэльское правительство ранее запросило заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций для обсуждения военной угрозы со стороны Вашингтона. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
венесуэла
сша
вашингтон
нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, nbc, мид рф, мид
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, NBC, МИД РФ, МИД
