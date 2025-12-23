https://1prime.ru/20251223/zayavlenie-865853552.html
На Украине сделали заявление после ударов ВС России по Одессе
На Украине сделали заявление после ударов ВС России по Одессе - 23.12.2025, ПРАЙМ
На Украине сделали заявление после ударов ВС России по Одессе
На Украине остаются практически незащищенными большинство областных электроподстанций, признал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, его... | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T23:23+0300
2025-12-23T23:23+0300
2025-12-23T23:23+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
всу
вс рф
одесса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859594339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_284ecb93158139d96610a2e27db2d237.jpg
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. На Украине остаются практически незащищенными большинство областных электроподстанций, признал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, его слова передает издание "Страна.ua"."Нет ни габионов, ни мешков с песком, ничего", — отметил он.По его словам, подобная ситуация наблюдается, в частности, в Одессе.Минобороны в прошлую субботу сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://1prime.ru/20251223/polozhenie-865853406.html
https://1prime.ru/20251223/zayavlenie-865853086.html
украина
одесса
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859594339_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a2dd737c4cc3a9c1a940f470d4fbbffa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, всу, вс рф, одесса
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ, Одесса
На Украине сделали заявление после ударов ВС России по Одессе
Харченко: большинство подстанций на Украине остаются без защиты