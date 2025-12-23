https://1prime.ru/20251223/zayavlenie-865853552.html

На Украине сделали заявление после ударов ВС России по Одессе

2025-12-23T23:23+0300

спецоперация на украине

в мире

украина

всу

вс рф

одесса

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859594339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_284ecb93158139d96610a2e27db2d237.jpg

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. На Украине остаются практически незащищенными большинство областных электроподстанций, признал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, его слова передает издание "Страна.ua"."Нет ни габионов, ни мешков с песком, ничего", — отметил он.По его словам, подобная ситуация наблюдается, в частности, в Одессе.Минобороны в прошлую субботу сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

украина

одесса

2025

Новости

в мире, украина, всу, вс рф, одесса