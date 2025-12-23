Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине сделали заявление после ударов ВС России по Одессе
Спецоперация на Украине
На Украине сделали заявление после ударов ВС России по Одессе
На Украине сделали заявление после ударов ВС России по Одессе - 23.12.2025, ПРАЙМ
На Украине сделали заявление после ударов ВС России по Одессе
На Украине остаются практически незащищенными большинство областных электроподстанций, признал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, его... | 23.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. На Украине остаются практически незащищенными большинство областных электроподстанций, признал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, его слова передает издание "Страна.ua"."Нет ни габионов, ни мешков с песком, ничего", — отметил он.По его словам, подобная ситуация наблюдается, в частности, в Одессе.Минобороны в прошлую субботу сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
23:23 23.12.2025
 
На Украине сделали заявление после ударов ВС России по Одессе

Харченко: большинство подстанций на Украине остаются без защиты

МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. На Украине остаются практически незащищенными большинство областных электроподстанций, признал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, его слова передает издание "Страна.ua".
"Нет ни габионов, ни мешков с песком, ничего", — отметил он.
По его словам, подобная ситуация наблюдается, в частности, в Одессе.
Минобороны в прошлую субботу сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
