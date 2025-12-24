https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865883064.html

Котировки на нефть находятся в плюсе шестую торговую сессию подряд

2025-12-24T18:22+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером, котировки шестую торговую сессию подряд находятся в плюсе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.11 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,18% - до 62,49 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 58,6 доллара. За предыдущие пять торговых сессий Brent подорожал на 5,8%, WTI - на 5,5%. Одним из факторов, поддерживающим рост цен на сырье, остается геополитическая напряженность вокруг США и Венесуэлы. В воскресенье, как сообщило агентство Блумберг, США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом блокады. "То, что мы наблюдали в течение недели, - это сочетание выравнивания позиций на рынках с низкой ликвидностью.., а также усиление геополитической напряженности, в том числе блокада Венесуэлы со стороны США, подкрепленное вчерашними данными о росте ВВП", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Markets Тони Сайкамора (Tony Sycamore).

