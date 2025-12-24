https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865885901.html
Добыча газа в России в январе–ноябре снизилась на 3,3 процента
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Добыча газа в России – горючего природного и попутного нефтяного – в январе–ноябре снизилась на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 599,9 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) в ноябре в месячном выражении снизилась на 1%, а в годовом – на 3,2%, до 51,2 миллиарда кубометров. За 11 месяцев показатель составил 507 миллиардов кубометров, снизившись на 3% в годовом выражении. Добыча попутного нефтяного газа в ноябре составила 8,6 миллиарда кубометров. В месячном выражении она увеличилась на 0,2%, а в годовом – на 1,2%. За 11 месяцев добыча уменьшилась на 3,9% к аналогичному периоду 2024 года – до 92,9 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за одиннадцать месяцев 2025 года составила 599,9 миллиарда кубометров. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (620,1 миллиарда кубометров). В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% – до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
