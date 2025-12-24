Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава банка "Югра" Шиляев добился пересмотра дела о своем банкротстве - 24.12.2025
Экс-глава банка "Югра" Шиляев добился пересмотра дела о своем банкротстве
Экс-глава банка "Югра" Шиляев добился пересмотра дела о своем банкротстве
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд решил заново рассмотреть по правилам первой инстанции заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего в 2017 году банка "Югра" о банкротстве экс-предправления этого банка Дмитрия Шиляева, поскольку тот не был извещен о разбирательстве в нижестоящем суде, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в сентябре по заявлению АСВ ввел в отношении Шиляева начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Шиляева требования "Югры" в размере более 17,3 миллиарда рублей. Такую сумму Замоскворецкий суд столицы в ноябре взыскал солидарно с него, бывшего бенефициара "Югры" Алексея Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и экс-директора столичного филиала Нины Черновой по иску АСВ. Суд назначил финансовым управляющим Шиляева Антона Саитова из ассоциации МСРО "Содействие". Его отчет и рассмотрение дела о банкротстве по существу были назначены на февраль. Определение суда первой инстанции обжаловали и АСВ, которое просило суд сразу признать Шиляева банкротом и открыть процедуру реализации имущества, учитывая судимость у должника за экономическое преступление, и сам Шиляев, сообщивший, что он не был уведомлен о заседании по делу о банкротстве. Апелляционный суд удовлетворил жалобу Шиляева и решил заново рассмотреть дело. Суд установил, что экс-глава "Югры" находится в колонии в Рязанской области и "в соответствии с правилами распорядка лишен возможности использования сети "Интернет" для отслеживания информации на специализированных ресурсах, предназначенных для отслеживания дел, рассматриваемых в арбитражном суде". Новые слушания назначены на 27 января. Замоскворецкий суд столицы в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, Нефедова - к восьми с половиной годам, Чернову - к шести, а самого Шиляева - к восьми годам. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
