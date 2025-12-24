https://1prime.ru/20251224/eksport--865873458.html

Российский экспорт в Швейцарию сократился в пять раз

2025-12-24T13:29+0300

ЖЕНЕВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский экспорт в Швейцарию сократился в пять раз с 2023 года, сообщил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. "К сожалению, наши двусторонние экономические связи подверглись заметному сокращению, к тому же налицо серьезный дисбаланс в торговле. Согласно статистическим данным, российский экспорт в конфедерацию за 2024 год составил 706 миллионов франков (68,3 миллиарда рублей). Швейцарский импорт в нашу страну за тот же период был в три раза больше – 2,23 миллиарда франков (215,7 миллиарда рублей), причем 80% приходится на фармацевтику. Для сравнения: по швейцарским данным, российский экспорт в конфедерацию за 2023 год составил в пять раз больше, чем в 2024 году – 3,56 миллиарда швейцарских франков (353,8 миллиарда рублей)", - отметил дипломат. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН он указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

