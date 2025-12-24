Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тюменской области предотвратили диверсию на нефтепроводе "Транснефти" - 24.12.2025
В Тюменской области предотвратили диверсию на нефтепроводе "Транснефти"
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сотрудниками органов госбезопасности в Тюменской области предотвращена диверсия на диспетчерской станции магистрального нефтепровода "Транснефти", сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность участника одной из запрещенных в России украинских террористических организаций, гражданина РФ, уроженца Винницкой области Украины, который по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт на одном из предприятий критической инфраструктуры региона. С этой целью злоумышленник подобрал в качестве объекта посягательства диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода ПАО "Транснефть", - говорится в сообщении.
нефть, россия, рф, украина, транснефть, фсб
Происшествия, Нефть, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Транснефть, ФСБ
16:42 24.12.2025
 
В Тюменской области предотвратили диверсию на нефтепроводе "Транснефти"

ФСБ в Тюменской области предотвратила диверсию на нефтепроводе "Транснефти"

© РИА Новости . ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
© РИА Новости . ФСБ России
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сотрудниками органов госбезопасности в Тюменской области предотвращена диверсия на диспетчерской станции магистрального нефтепровода "Транснефти", сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность участника одной из запрещенных в России украинских террористических организаций, гражданина РФ, уроженца Винницкой области Украины, который по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт на одном из предприятий критической инфраструктуры региона. С этой целью злоумышленник подобрал в качестве объекта посягательства диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода ПАО "Транснефть", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье
29 ноября, 10:20
 
Происшествия
 
 
