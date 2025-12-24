https://1prime.ru/20251224/fsb-865879421.html
В Тюменской области предотвратили диверсию на нефтепроводе "Транснефти"
В Тюменской области предотвратили диверсию на нефтепроводе "Транснефти" - 24.12.2025, ПРАЙМ
В Тюменской области предотвратили диверсию на нефтепроводе "Транснефти"
Сотрудниками органов госбезопасности в Тюменской области предотвращена диверсия на диспетчерской станции магистрального нефтепровода "Транснефти", сообщает ЦОС... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T16:42+0300
2025-12-24T16:42+0300
2025-12-24T16:42+0300
происшествия
нефть
россия
рф
украина
транснефть
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592994_0:5:1501:849_1920x0_80_0_0_62dabd385543d614388e50b4f65c6840.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сотрудниками органов госбезопасности в Тюменской области предотвращена диверсия на диспетчерской станции магистрального нефтепровода "Транснефти", сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность участника одной из запрещенных в России украинских террористических организаций, гражданина РФ, уроженца Винницкой области Украины, который по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт на одном из предприятий критической инфраструктуры региона. С этой целью злоумышленник подобрал в качестве объекта посягательства диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода ПАО "Транснефть", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251129/terakt-865045776.html
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592994_180:0:1319:854_1920x0_80_0_0_8f2d10267b79df52f138e5290509255a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, рф, украина, транснефть, фсб
Происшествия, Нефть, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Транснефть, ФСБ
В Тюменской области предотвратили диверсию на нефтепроводе "Транснефти"
ФСБ в Тюменской области предотвратила диверсию на нефтепроводе "Транснефти"