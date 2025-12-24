https://1prime.ru/20251224/kazahstan-865860387.html

В Казахстане переняли опыт охотнадзора Хабаровского края

В Казахстане переняли опыт охотнадзора Хабаровского края - 24.12.2025, ПРАЙМ

В Казахстане переняли опыт охотнадзора Хабаровского края

Группа специалистов из Казахстана в рамках проекта по восстановлению популяции тигра с помощью российских особей в этой стране переняла опыт охотнадзора... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T06:33+0300

2025-12-24T06:33+0300

2025-12-24T06:43+0300

россия

экономика

общество

казахстан

хабаровский край

приморье

александр козлов

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865860387.jpg?1766547811

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – ПРАЙМ. Группа специалистов из Казахстана в рамках проекта по восстановлению популяции тигра с помощью российских особей в этой стране переняла опыт охотнадзора Хабаровского края, поучаствовав в отлове конфликтных хищников, сообщил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Россия и Казахстан на ВЭФ в 2022 году подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики, часть их могут завезти из Приморья. В ноябре 2025 года министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и его казахстанский коллега Ерлан Нысанбаев подписали совместный план мероприятий по подготовке к ввозу в республику Казахстан амурских тигров из России и их первичной адаптации. Документ был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Принято решение, что в начале 2026 года в Казахстан должны уехать первые четыре тигра: три самки и один самец. Они будут отловлены на территории Приморского и Хабаровского краёв в рамках работы по разрешению конфликтных ситуаций. "Основная задача – передать уникальный опыт России по изъятию тигров из дикой природы и подготовке к их возвращению обратно в дикую природу. Пять специалистов из Казахстана в течение двух недель бок о бок с инспекторами охотнадзора Хабаровского края участвовали в разрешении реальных конфликтных ситуаций", - сказал Арамилев на пресс-конференции во Владивостоке. Он отметил, что в одной ситуации тигр был изъят, но, к сожалению, он умер из-за полученного ранее огнестрельного ранения, которое вызвало сепсис. Ранение и было причиной того, что тигр выходил в населенные пункты. Второго зверя коллеги из Казахстана смогли увидеть, они ставили фотоловушки. Тигра изъяли, у него также обнаружилось обширное огнестрельное ранение, но есть шанс стабилизировать его состояние. "Но самое главное, с чем наши казахстанские коллеги столкнулись, это реакция местного населения - есть люди, которые потеряли своих домашних животных, для них это, безусловно, трагедия. Их не интересует, что их сосед ранил тигра… В Казахстане они (казахские специалисты – ред.) столкнутся со всеми гранями этого с учетом того, что это будет по сути научный эксперимент", - отметил Арамилев. По его словам, вторая группа специалистов из Казахстана планирует приехать в Приморье в январе. В Приморском и Хабаровском краях созданы и работают специальные группы по разрешению конфликтных ситуации с крупными хищниками, напомнил Арамилев. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

казахстан

хабаровский край

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , казахстан, хабаровский край, приморье, александр козлов, владимир путин, касым-жомарт токаев