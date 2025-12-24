Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев назвал условия достижения долгосрочного мира в Европе - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251224/medvedev-865866867.html
Медведев назвал условия достижения долгосрочного мира в Европе
Медведев назвал условия достижения долгосрочного мира в Европе - 24.12.2025, ПРАЙМ
Медведев назвал условия достижения долгосрочного мира в Европе
Страны Запада для долгосрочного мира должны полностью пересмотреть свою враждебную "восточную политику" с учётом фундаментальных интересов РФ, убежден зампред... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T10:35+0300
2025-12-24T10:35+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
запад
украина
дмитрий медведев
совбез
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ee7184e978e8a409ad64a97d1c287ec7.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Страны Запада для долгосрочного мира должны полностью пересмотреть свою враждебную "восточную политику" с учётом фундаментальных интересов РФ, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своей статье для журнала "Родина" под названием "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" он отметил, что коренная причина конфликта на Украине кроется в агрессивной "восточной политике" англосаксонских стран, блока НАТО и всего Евросоюза. "Для достижения долгосрочного мира в Европе необходим полный пересмотр этой враждебной политики с учетом фундаментальных интересов Российской Федерации", - написал Медведев.
https://1prime.ru/20251219/medvedev-865703839.html
рф
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_472fd66d8d4edc3ecd5fbbb21ed627c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, запад, украина, дмитрий медведев, совбез, нато, ес
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, УКРАИНА, Дмитрий Медведев, Совбез, НАТО, ЕС
10:35 24.12.2025
 
Медведев назвал условия достижения долгосрочного мира в Европе

Медведев призвал Запад пересмотреть враждебную восточную политику

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Страны Запада для долгосрочного мира должны полностью пересмотреть свою враждебную "восточную политику" с учётом фундаментальных интересов РФ, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье для журнала "Родина" под названием "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" он отметил, что коренная причина конфликта на Украине кроется в агрессивной "восточной политике" англосаксонских стран, блока НАТО и всего Евросоюза.
"Для достижения долгосрочного мира в Европе необходим полный пересмотр этой враждебной политики с учетом фундаментальных интересов Российской Федерации", - написал Медведев.
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
ЕС не отказался от планов по похищению активов России, считает Медведев
19 декабря, 10:48
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФЗАПАДУКРАИНАДмитрий МедведевСовбезНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала