Медведев назвал условия достижения долгосрочного мира в Европе

Медведев назвал условия достижения долгосрочного мира в Европе

2025-12-24T10:35+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Страны Запада для долгосрочного мира должны полностью пересмотреть свою враждебную "восточную политику" с учётом фундаментальных интересов РФ, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своей статье для журнала "Родина" под названием "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" он отметил, что коренная причина конфликта на Украине кроется в агрессивной "восточной политике" англосаксонских стран, блока НАТО и всего Евросоюза. "Для достижения долгосрочного мира в Европе необходим полный пересмотр этой враждебной политики с учетом фундаментальных интересов Российской Федерации", - написал Медведев.

2025

