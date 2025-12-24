https://1prime.ru/20251224/neft-865861273.html
Нефть символически дорожает после оценки запасов в США
Нефть символически дорожает после оценки запасов в США - 24.12.2025, ПРАЙМ
Нефть символически дорожает после оценки запасов в США
Нефть символически дорожает в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США Американским институтом нефти, свидетельствуют данные торгов. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T07:54+0300
2025-12-24T07:54+0300
2025-12-24T07:54+0300
нефть
энергетика
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865861273.jpg?1766552090
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Нефть символически дорожает в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США Американским институтом нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,05% относительно предыдущего закрытия - до 62,41 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 58,44 доллара.
Официальные регулярные данные о запасах сырья в стране за неделю будут представлены Управлением энергетической информацией (EIA) минэнерго США в понедельник, позже обычного из-за рождественских праздников.
Пока же Американский институт нефти опубликовал собственную оценку динамики этих запасов в США. Так, по данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 декабря выросли на 2,4 миллиона баррелей.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша
Нефть, Энергетика, Рынок, США
Нефть символически дорожает после оценки запасов в США
Нефть дорожает после выхода оценки запасов сырья в США
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Нефть символически дорожает в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США Американским институтом нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,05% относительно предыдущего закрытия - до 62,41 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 58,44 доллара.
Официальные регулярные данные о запасах сырья в стране за неделю будут представлены Управлением энергетической информацией (EIA) минэнерго США в понедельник, позже обычного из-за рождественских праздников.
Пока же Американский институт нефти опубликовал собственную оценку динамики этих запасов в США. Так, по данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 декабря выросли на 2,4 миллиона баррелей.