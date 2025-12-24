https://1prime.ru/20251224/neft-865861273.html

Нефть символически дорожает после оценки запасов в США

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Нефть символически дорожает в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США Американским институтом нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.32 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,05% относительно предыдущего закрытия - до 62,41 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 58,44 доллара. Официальные регулярные данные о запасах сырья в стране за неделю будут представлены Управлением энергетической информацией (EIA) минэнерго США в понедельник, позже обычного из-за рождественских праздников. Пока же Американский институт нефти опубликовал собственную оценку динамики этих запасов в США. Так, по данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 декабря выросли на 2,4 миллиона баррелей.

