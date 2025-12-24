https://1prime.ru/20251224/rossiya-865887129.html

Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага на соревнованиях

Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага на соревнованиях - 24.12.2025, ПРАЙМ

Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага на соревнованиях

Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить необходимость поднятия флага РФ на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T19:42+0300

2025-12-24T19:42+0300

2025-12-24T19:42+0300

россия

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_72f8343e2361e55f5321e76ec7781cfd.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить необходимость поднятия флага РФ на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: поднятие (установление) государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех объектах спорта, находящихся в государственной (муниципальной) собственности", - говорится в документе. Срок выполнения – 20 июля 2026 года.

https://1prime.ru/20250208/olimpiada-854775644.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин