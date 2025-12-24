Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага на соревнованиях - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/rossiya-865887129.html
Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага на соревнованиях
Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага на соревнованиях - 24.12.2025, ПРАЙМ
Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага на соревнованиях
Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить необходимость поднятия флага РФ на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T19:42+0300
2025-12-24T19:42+0300
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_72f8343e2361e55f5321e76ec7781cfd.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить необходимость поднятия флага РФ на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: поднятие (установление) государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех объектах спорта, находящихся в государственной (муниципальной) собственности", - говорится в документе. Срок выполнения – 20 июля 2026 года.
https://1prime.ru/20250208/olimpiada-854775644.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_bc48737c9e0f27aae2464ad78e286453.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
19:42 24.12.2025
 
Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага на соревнованиях

Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага на спортивных соревнованиях

© РИА Новости . Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Флаг России . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно закрепить необходимость поднятия флага РФ на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, соответствующий перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: поднятие (установление) государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех объектах спорта, находящихся в государственной (муниципальной) собственности", - говорится в документе.
Срок выполнения – 20 июля 2026 года.
МОК - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
Со Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с МОК
8 февраля, 08:35
 
РОССИЯОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала