В Самарканде из-за тумана вынужденно сели четыре рейса

2025-12-24T07:27+0300
2025-12-24T07:27+0300
ТАШКЕНТ, 24 дек - ПРАЙМ. Четыре рейса из Москвы и Санкт-Петербурга в Бухару, Ургенч и Термез утром в четверг вынужденно сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана международный аэропорт "Самарканд" принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports. В частности, речь о рейсе "Аэрофлота" из Москвы в Бухару, в также рейсе "Азимута" из Москвы в Термез. Кроме того, в Самарканде вынужденно сели рейсы Uzbekistan airways из Москвы в Бухару и из Санкт-Петербурга в Ургенч. Все самолеты произвели посадку в штатном режиме, экипаж и пассажиры ожидают вылета в пункты назначения после улучшения погодных условий.
ТАШКЕНТ, 24 дек - ПРАЙМ. Четыре рейса из Москвы и Санкт-Петербурга в Бухару, Ургенч и Термез утром в четверг вынужденно сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана международный аэропорт "Самарканд" принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports.
В частности, речь о рейсе "Аэрофлота" из Москвы в Бухару, в также рейсе "Азимута" из Москвы в Термез. Кроме того, в Самарканде вынужденно сели рейсы Uzbekistan airways из Москвы в Бухару и из Санкт-Петербурга в Ургенч.
Все самолеты произвели посадку в штатном режиме, экипаж и пассажиры ожидают вылета в пункты назначения после улучшения погодных условий.
 
