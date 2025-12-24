https://1prime.ru/20251224/samarkand-865861020.html
В Самарканде из-за тумана вынужденно сели четыре рейса
В Самарканде из-за тумана вынужденно сели четыре рейса - 24.12.2025, ПРАЙМ
В Самарканде из-за тумана вынужденно сели четыре рейса
Четыре рейса из Москвы и Санкт-Петербурга в Бухару, Ургенч и Термез утром в четверг вынужденно сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения, сообщает... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T07:27+0300
2025-12-24T07:27+0300
2025-12-24T07:27+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
самарканд
аэрофлот
азимут
uzbekistan airways
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865861020.jpg?1766550459
ТАШКЕНТ, 24 дек - ПРАЙМ. Четыре рейса из Москвы и Санкт-Петербурга в Бухару, Ургенч и Термез утром в четверг вынужденно сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана международный аэропорт "Самарканд" принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports.
В частности, речь о рейсе "Аэрофлота" из Москвы в Бухару, в также рейсе "Азимута" из Москвы в Термез. Кроме того, в Самарканде вынужденно сели рейсы Uzbekistan airways из Москвы в Бухару и из Санкт-Петербурга в Ургенч.
Все самолеты произвели посадку в штатном режиме, экипаж и пассажиры ожидают вылета в пункты назначения после улучшения погодных условий.
москва
санкт-петербург
самарканд
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, самарканд, аэрофлот, азимут, uzbekistan airways
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Самарканд, Аэрофлот, Азимут, Uzbekistan Airways
В Самарканде из-за тумана вынужденно сели четыре рейса
В Самарканде из-за тумана вынужденно сели четыре рейса из Москвы и Петербурга
ТАШКЕНТ, 24 дек - ПРАЙМ. Четыре рейса из Москвы и Санкт-Петербурга в Бухару, Ургенч и Термез утром в четверг вынужденно сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана международный аэропорт "Самарканд" принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports.
В частности, речь о рейсе "Аэрофлота" из Москвы в Бухару, в также рейсе "Азимута" из Москвы в Термез. Кроме того, в Самарканде вынужденно сели рейсы Uzbekistan airways из Москвы в Бухару и из Санкт-Петербурга в Ургенч.
Все самолеты произвели посадку в штатном режиме, экипаж и пассажиры ожидают вылета в пункты назначения после улучшения погодных условий.