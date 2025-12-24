Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали, что произошло с Киевом из-за потери Северска
В США рассказали, что произошло с Киевом из-за потери Северска
В США рассказали, что произошло с Киевом из-за потери Северска
Отступление ВСУ из Северска в ДНР значительно ослабило переговорные позиции Украины, сообщает The New York Times. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T23:03+0300
2025-12-24T23:04+0300
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Отступление ВСУ из Северска в ДНР значительно ослабило переговорные позиции Украины, сообщает The New York Times. "Город Северск служил опорным пунктом в подконтрольной ВСУ части ДНР. &lt;…&gt; Украина заявила во вторник, что ее войска оставили Северск &lt;…&gt;, что еще больше осложнит позицию Киева на продолжающихся мирных переговорах с Россией", — говорится в статье.Издание подчеркивает, что наступление российских сил в этом регионе усиливается, а с ним и давление на украинских боевиков. Автор статьи отмечает, что уход ВСУ из Северска облегчит российским войскам задачи по освобождению Славянска и Краматорска. Об освобождении Северска начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину 11 декабря. Почти две недели спустя Генштаб ВСУ подтвердил потерю этого города. Северск расположен юго-западнее Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Этот город имел стратегическую важность для ВСУ, поскольку его потеря позволяет российским войскам продвигаться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Это способствует усилиям российской армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
23:03 24.12.2025 (обновлено: 23:04 24.12.2025)
 
В США рассказали, что произошло с Киевом из-за потери Северска

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Отступление ВСУ из Северска в ДНР значительно ослабило переговорные позиции Украины, сообщает The New York Times.
"Город Северск служил опорным пунктом в подконтрольной ВСУ части ДНР. <…> Украина заявила во вторник, что ее войска оставили Северск <…>, что еще больше осложнит позицию Киева на продолжающихся мирных переговорах с Россией", — говорится в статье.
Издание подчеркивает, что наступление российских сил в этом регионе усиливается, а с ним и давление на украинских боевиков. Автор статьи отмечает, что уход ВСУ из Северска облегчит российским войскам задачи по освобождению Славянска и Краматорска.
Об освобождении Северска начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину 11 декабря. Почти две недели спустя Генштаб ВСУ подтвердил потерю этого города.
Северск расположен юго-западнее Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Этот город имел стратегическую важность для ВСУ, поскольку его потеря позволяет российским войскам продвигаться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Это способствует усилиям российской армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
