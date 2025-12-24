https://1prime.ru/20251224/sovfed--865872745.html

Совфед смягчил наказание за нарушения таможенных правил

24.12.2025

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, смягчающий наказания в области таможенного дела.

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, смягчающий наказания в области таможенного дела. Так, вместо кратного административного штрафа для физлиц устанавливается фиксированный штраф за перемещение табачных изделий или алкогольных напитков, количество которых превышает нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на территорию ЕАЭС без уплаты пошлин - не более чем на 250 сигарет и не более чем на 10 литров алкоголя. Штраф за совершение данного административного правонарушения составит для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей с конфискацией или без нее.

