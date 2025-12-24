Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-24T12:55+0300
россия
совет федерации
еаэс
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, смягчающий наказания в области таможенного дела. Так, вместо кратного административного штрафа для физлиц устанавливается фиксированный штраф за перемещение табачных изделий или алкогольных напитков, количество которых превышает нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на территорию ЕАЭС без уплаты пошлин - не более чем на 250 сигарет и не более чем на 10 литров алкоголя. Штраф за совершение данного административного правонарушения составит для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей с конфискацией или без нее.
россия, совет федерации, еаэс
РОССИЯ, Совет Федерации, ЕАЭС
12:55 24.12.2025
 
Совфед смягчил наказание за нарушения таможенных правил

Совфед принял закон, смягчающий наказания в области таможенного дела

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, смягчающий наказания в области таможенного дела.
Так, вместо кратного административного штрафа для физлиц устанавливается фиксированный штраф за перемещение табачных изделий или алкогольных напитков, количество которых превышает нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на территорию ЕАЭС без уплаты пошлин - не более чем на 250 сигарет и не более чем на 10 литров алкоголя.
Штраф за совершение данного административного правонарушения составит для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей с конфискацией или без нее.
Самолет заходит на посадку - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Таможня просит суд взыскать с иранской Meraj Airline 29 миллионов рублей
14 октября, 16:50
 
Заголовок открываемого материала