Совфед смягчил наказание за нарушения таможенных правил
Совфед смягчил наказание за нарушения таможенных правил - 24.12.2025, ПРАЙМ
Совфед смягчил наказание за нарушения таможенных правил
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, смягчающий наказания в области таможенного дела. | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, смягчающий наказания в области таможенного дела. Так, вместо кратного административного штрафа для физлиц устанавливается фиксированный штраф за перемещение табачных изделий или алкогольных напитков, количество которых превышает нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на территорию ЕАЭС без уплаты пошлин - не более чем на 250 сигарет и не более чем на 10 литров алкоголя. Штраф за совершение данного административного правонарушения составит для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей с конфискацией или без нее.
