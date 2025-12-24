https://1prime.ru/20251224/sravni-865811389.html

Сравни оценил динамику перехода россиян на кредитные карты в онлайн-канале

Сравни оценил динамику перехода россиян на кредитные карты в онлайн-канале - 24.12.2025

Сравни оценил динамику перехода россиян на кредитные карты в онлайн-канале

По данным финансового маркетплейса Сравни в 2025 году сумма всех запрошенных потребительских кредитов сократилась на 31% и составила 570 миллиардов рублей.

МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. По данным финансового маркетплейса Сравни в 2025 году сумма всех запрошенных потребительских кредитов сократилась на 31% и составила 570 миллиардов рублей. При этом запрошенная сумма по кредитным картам, наоборот, выросла на 36% до 486 миллиардов рублей. Средний уровень одобрения потребительских кредитов составил 14%, однако он значительно колебался в течение года. Средняя запрашиваемая сумма всех потребительских кредитов составляла 500 тысяч рублей. Рынок микрозаймов показал двукратный рост объемов выдач в онлайн-канале за счет перетока из классического канала. Произошло это во многом благодаря интеграции МФО в систему финансового маркетплейса, что позволило “обелить” рынок и убрать из предложений по микрозаймам скрытые комиссии. Средняя сумма запрошенного займа увеличилась на 58% до 21 876 рублей, средний период займа составил 14 дней. Свой кредитный рейтинг на маркетплейсе Сравни в 2025 году проверили более миллиона человек. Всего за время существования продукта им воспользовались 2,6 миллиона пользователей. “Ожидаем, что на горизонте 1-2 лет рынок начнет восстанавливаться и приблизится к показателям 2023 года. Только за последний месяц мы расширили пул банков-партнеров на нашем маркетплейсе и интегрировали ОТП Банк, Банк Уралсиб и Локо-Банк. Для нас это логичный шаг в развитии финансового маркетплейса как технологичного канала дистрибуции – и для клиентов, и для финансовых организаций", - рассказал директор по развитию финансовых продуктов в Сравни Магомед Гамзаев. По его словам, онлайн-формат дает пользователям доступ к банкам из других регионов и возможность выбрать из нескольких альтернатив, наглядно увидеть разницу в ставках и условиях. Для партнеров это, в свою очередь, означает доступ к широкой аудитории клиентов из разных социальных групп при сохранении прозрачных правил и измеримых результатов. Ключевой фактор роста – доверие к онлайн-каналу с обеих сторон: клиенту важно безопасно и удобно получать финпродукт, банку нужен качественный поток заявок и понятная конверсия. Удобный для всех участников сервис предлагает Сравни, заключил Магомед Гамзаев.

